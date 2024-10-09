請問是誰打電話給我。近期 VoIP DDoS 攻擊活動增加

2021-10-01

過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。 ...