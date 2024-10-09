請問是誰打電話給我。近期 VoIP DDoS 攻擊活動增加
2021-10-01
過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。...繼續閱讀 »
2021-10-01
過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。...繼續閱讀 »
2021-03-25
今天，我們欣然宣佈 Page Shield，這是一個用戶端安全產品，供客戶用於檢測最終使用者瀏覽器中的攻擊。...
2021-03-23
去年十月，我們發佈了 Cloudflare One，這款綜合的雲端網路即服務解決方案不僅安全、快速、可靠，還定義了企業網路之未來。Cloudflare One 由兩個部份構成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等網路服務，...