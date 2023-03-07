全新 Zero Trust 導覽即將推出（我們需要您的寶貴意見）

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我們即將更新 Zero Trust 導覽

2023 年 3 月 20 日，我們將在 Zero Trust 儀表板中發佈更新後的導覽，為我們所有的 Zero Trust 使用者提供更無縫的整體 Cloudflare 體驗。這項變化將使您能夠更輕鬆地管理您的 Zero Trust 組織以及您的應用程式和網絡服務、開發人員工具等。

在即將發布的新版本中，您將看到三個主要變化：

更快速導覽

您無需開啟另一個視窗或輸入 URL，只需按一下即可返回 Cloudflare 儀表板。

輕鬆切換帳戶

在側邊欄頂部檢視和切換帳戶。

資源與支援

在導覽列頂部找到指向我們的社群、開發人員文件和支援團隊的有用連結。

我們為何要更新 Zero Trust 導覽

2020 年，Gateway 作為 Cloudflare 的第一款產品全面發行，不需要在 Cloudflare 的基礎結構上託管網站。換言之，Gateway 不受當時大多數其他 Cloudflare 產品所依賴的網站特定模型的限制，在使用時還與 Access 緊密關聯。因此，Cloudflare for Teams 儀表板的建置採用全新的模型，從頭開始設計，為我們提供客戶指定的家—統合在一個體系架構內—管理他們的團隊產品和帳戶。

時光飛梭到今天，Zero Trust 在能力和範圍上都取得了巨大發展。我們的許多客戶同時使用多種 Cloudflare 產品，包括 Cloudflare One 和 Zero Trust 產品。我們的家族正在壯大，這次導覽更新更邁進一步以彰顯 Cloudflare 迅速擴大的足跡。

著重於使用者體驗

您們的意見中讓我們瞭解到，在使用多種 Cloudflare 產品（包括 Zero Trust）時，您遇到了很多問題。您的意見對我們至關重要，我們致力於打造世界一流的使用者體驗，讓您在使用 Cloudflare 時感受到輕鬆愉快。我們的使用者體驗改進基於三個核心原則：一致性、互連性和可探索性。

我們的目標是在整個 Cloudflare 生態系統中提供一致且可預測的使用者體驗，這樣無論是執行您熟悉的日常任務，還是探索我們最新突破性產品和功能，您都無需再考慮自己在旅途中的哪個位置。

今天宣布的這項導覽更新並不是我們完成的唯一使用者體驗改進！您最近可能已經注意到了還有一些精益求精的特點：

使用者授權與載入體驗

還記得循環載入畫面的日子嗎？或者當您的 Zero Trust 帳戶不符合您登入的帳戶（比如 DNS）進行管理時的麻煩嗎？那些日子結束了！我們的團隊為您打造了更智慧、更快速、更無縫的使用者和帳戶授權體驗。

新表格

當涉及到呈現大量資料和資訊時，表格就是籌碼。（一語雙關。）表格是 Cloudflare 中常見的 UI 元素，現有 Zero Trust 使用與您在管理其他產品和功能時看到的完全相同的表格 UI。

UI 一致性

配色方案和頁面配置的細微變化使 Zero Trust 儀表板與更廣泛的 Cloudflare 體驗更加統一，屬於同一視覺系列。現在，當您導覽到 Zero Trust 時，我們希望您知道，您仍然在我們的同一個 Cloudflare 體系內。

我們和您一樣對這些改進感到高興！我們希望即將推出的導覽和頁面改進能夠成為對上述變更的有益補充並受到大家的廣泛認可。

後續計劃

我們今天介紹的使用者體驗變化將為建立更加一致、無縫和使用者友好的介面提供助力，使您在 Cloudflare 上的工作盡可能簡單高效。我們知道，沒有最好，只有更好（我們已經在雷達上進行了許多重大改進！）。

為確保我們能夠解決_您_遇到的最大問題，我們希望收到您的回饋意見。請考慮填寫一份簡短調查，讓我們知道您最迫切希望改進哪些使用者體驗。