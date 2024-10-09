Patrick R. Donahue

Killnet 和 AnonymousSudan DDoS 攻擊澳大利亞大學網站，並威脅要發動更多攻擊——以下是應對措施
2023-03-29
在過去 24 小時內，Cloudflare 觀察到針對澳大利亞大學網站的 HTTP DDoS 攻擊。正如最近的 Telegram 帖子所揭示的那樣，大學是親俄羅斯駭客組織 Killnet 及其附屬機構 AnonymousSudan 公開攻擊的幾個群體中的第一個...
San Francisco, CA
2023-03-29
在過去 24 小時內，Cloudflare 觀察到針對澳大利亞大學網站的 HTTP DDoS 攻擊。正如最近的 Telegram 帖子所揭示的那樣，大學是親俄羅斯駭客組織 Killnet 及其附屬機構 AnonymousSudan 公開攻擊的幾個群體中的第一個...
2022-03-14
在 Area 1 收購結案後，我們計劃為所有付費自助方案客戶免費提供電子郵件安全技術的存取權限...
2022-03-14
我們從這些攻擊收集而來的資料會訓練我們的機器學習模型，並提升我們網路和應用程式安全產品的效用，但是以往一直都無法直接查詢。這一週，我們即將改變此情況...
2021-03-27
Cloudflare 產生、保護和管理的 SSL/TLS 私密金鑰數量比世界上任何組織都要多。私密金鑰必須得到妥善保護，因為攻擊者一旦掌握了私密金鑰，就能冒充合法站點並解密 HTTPS 請求。為了緩解這種風險，Cloudflare 制定了嚴格的私密金鑰處理程序，並在邊緣部署了隔離層，不惜一切代價保護私密金鑰安全。然而，有少數客戶因爲資訊安全政策規定了允許（或禁止）在哪裡保管私密金鑰，因此無法透過這些保護措施來滿足要求。...
2021-03-07
Cloudflare 已部署受管理規則，幫助客戶防範最近在 Microsoft Exchange Server 中發現的一系列可遠端利用的漏洞...
2020-10-01
在每秒流經 Cloudflare 網路的 1800 萬個請求中，有 50% 是導向 API，且其中大多數被確認為惡意請求而遭到封鎖。為了打擊這些威脅，Cloudflare 透過強大的用戶端憑證型身分識別以及嚴格的結構描述驗證，簡化了保護 API 的方法...