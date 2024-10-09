Patrick R. Donahue

Keyless SSL 現已支援所有主流雲端提供者的 FIPS 140-2 L3 硬體安全模組 (HSM) 產品

2021-03-27

Cloudflare 產生、保護和管理的 SSL/TLS 私密金鑰數量比世界上任何組織都要多。私密金鑰必須得到妥善保護，因為攻擊者一旦掌握了私密金鑰，就能冒充合法站點並解密 HTTPS 請求。為了緩解這種風險，Cloudflare 制定了嚴格的私密金鑰處理程序，並在邊緣部署了隔離層，不惜一切代價保護私密金鑰安全。然而，有少數客戶因爲資訊安全政策規定了允許（或禁止）在哪裡保管私密金鑰，因此無法透過這些保護措施來滿足要求。 ...