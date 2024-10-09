擴大與 Microsoft 的協同合作：為客戶提供主動且自動化的 Zero Trust 安全性

2023-01-12

今天，我們宣布推出 Azure AD 和 Cloudflare Zero Trust 之間的四項新整合，可主動降低風險。這些整合式產品可增加自動化，讓安全團隊能夠專注於威脅，而非實作和維護 ...