缓解 Cloudflare AI 产品中的令牌长度侧信道攻击
2024/03/14
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...继续阅读 »
2024/03/14
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...继续阅读 »
2024/03/06
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2024/02/07
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...
2023/11/16
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2023年10月03日 12:55
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023年7月13日 13:00
Cloudflare One 现在支持 Data Loss Prevention 精确数据匹配功能...
2023年5月16日 13:05
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...
2023年4月13日 15:13
Cloudflare Zero Trust 入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) Magic Quadrant™...
2023年2月21日 14:00
实施 Zero Trust 并非易事，而且努力有可能停滞不前。面对不断加剧的网络攻击，Zero Trust 安全益发重要，因而有必要设立首席 Zero Trust 官(CZTO)职位...
2023年1月13日 14:01
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2023年1月13日 14:00
China Express 是一套连接与性能产品，旨在为中国用户提高应用程序性能...
2023年1月12日 06:49
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2023年1月10日 14:00
本周，我们隆重推出“授权服务交付合作伙伴(ASDP)认证计划”，旨在对希望通过 Cloudflare One 交付服务的合作伙伴进行资格验证...
2023年1月10日 14:00
如今，超过 10,000 家组织信任并选用 Cloudflare One 来连接和保护其用户、设备、应用程序和数据。在 CIO Week 期间，我们与某些最大型的企业客户的领导者展开交流对话，以便更好地了解他们为什么选择了 Cloudflare...