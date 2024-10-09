Annika Garbers

宣布 Magic WAN Connector 正式发布：快速启动网络 SASE 转换的最简单方法
2023-10-03
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023-10-03
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023-09-25
我们很高兴能分享本周发布的一份独立报告，该报告发现，将企业网络服务从本地设备切换到 Cloudflare 服务可将相关碳排放减少高达 96%，具体取决于您当前的网络足迹...
2023-01-13
今天隆重宣布一项全新集成，旨在让 IT 团队能够使用更少的工具完成更多工作，并实现新的用例。只有采用 Cloudflare “服务无处不在”架构，这些用例才成为可能...
2023-01-10
凭借 Magic WAN 连接器，Cloudflare 让网络连接更简便：因为您可以在任何物理网络或云网络中安装这个轻量级软件包，用于自动连接、引导和调整 IP 流量...
2022-12-14
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022-11-29
今天，与我们的战略合作伙伴一起，我们非常高兴地宣布通过扩大 Cloudflare One 产品套件来解决这些难题，为位于中国的用户和组织创造最佳的 SASE 体验...
2022-06-23
Cloudflare 今天宣布 Cloudflare One 平台的更多改进功能，从传统架构过渡到未来的 Zero Trust 网络将比以往任何时候都更加容易...
2022-06-21
Cloudflare 的 IDS 功能可以在您的所有网络流量（任何 IP 端口或协议）上运行，无论流量的目的地是我们代表您发布的自有 IP，还是我们租给您的 IP，或者（不久后）您私有网络中的流量...
2022-06-19
如果您一直在考虑 Zero Trust 或 SASE，Cloudflare One Week 将向您展示：为什么 Cloudflare One 是市场上最完善、性能最佳的 SASE 产品，以及它为什么只会继续精益求精。...
2022-03-18
今天，我们隆重宣布帮助组织从传统网络架构过渡到 Zero Trust 的另一个重要功能：在安装轻量级漫游代理（WARP）的设备上将其流量路由到与我们的 Magic IP 层隧道（Anycast GRE、IPsec 或 CNI）连接的任何网络...
2022-03-17
今天，通过提供受 Magic Transit 保护、Cloudflare 代管的 IP 空间，我们将 Magic Transit 的可用性扩展到拥有较小网络的客户...
2022-03-17
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 全球网络中的按需数据包捕获功能将全面可用...
2021-12-06
今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...
2021-12-06
今天，我们欣然宣布支持 IPsec 作为 Cloudflare One 的入口。作为客户，您应该能够根据需要使用任意方法将流量传输到 Cloudflare 的网络。我们听您说 IPsec 是您选择用于在网络层与我们连接的方法...
2021-12-05
首席信息官（CIO）的世界已经发生了变化，今天的企业网络与 5 年或 10 年前已完全不同，这些变化已经在可见性和安全性方面造成了空白，带来了高成本和运营负担，并导致网络脆弱不堪。...
2021-03-22
Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。...
2021-02-26
网络层 DDoS 攻击愈演愈烈，安全团队不得不重新考虑思索其 L3 DDoS 缓解策略，以防业务受到影响。Magic Transit 将我们的网络置于客户网络的之前，保护客户的整个网络免受 DDoS 攻击，有永远在线或按需使用两种选择。...