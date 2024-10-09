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Annika Garbers

Annika Garbers

告别硬件防火墙，拥抱Cloudflare One！

2021-12-06

CIO WeekCloudflare OneFirewallCloudflare Gateway安全Zero Trust

今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...