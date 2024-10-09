Annika Garbers

下一代入侵检测：Cloudflare IDS 功能的更新

2022-06-21

Cloudflare 的 IDS 功能可以在您的所有网络流量（任何 IP 端口或协议）上运行，无论流量的目的地是我们代表您发布的自有 IP，还是我们租给您的 IP，或者（不久后）您私有网络中的流量 ...