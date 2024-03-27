Performance (CN)

Cache Reserve 普遍可用：加强控制，尽量减少出口成本
2023/10/25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...继续阅读 »
2023/10/25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...继续阅读 »
2023/10/24
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023/06/21
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2023/05/16
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持用户无缝连接到在 Workers 上选择的数据库。初期我们已添加了一些支持 HTTP 连接的最热门数据库：Neon、PlanetScale 和 Supabase，以后还将添加更多类型的数据库...
2022/12/30
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2022年9月14日 13:00
今天，我们很高兴有机会在此介绍 Pingora，这是我们使用 Rust 在内部构建的新 HTTP 代理，平均每天处理超过 1 万亿个请求...
2021年12月10日 12:04
隆重宣布，Cloudflare 已经加入 Microsoft 365 网络合作伙伴计划（NPP）。Cloudflare One 为 Cloudflare 客户到 Microsoft 365 的流量提供了一条优化的路径，表明通过 Cloudflare 网络接入有助于优化用户与微软的连接，因而在最近获得加入 NPP 的资格。...
2021年2月18日 20:00
几年前，我们发布了 Argo 来帮助提高互联网的速度和效率。Argo 会观察网络状况，寻找互联网上最适合源服务器请求的最佳路由，以免传输过程中遭遇拥塞。...