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Remote Browser Isolation

隆重推出适用于电子邮件链接的浏览器隔离，阻止高级钓鱼威胁

2022-06-20

Cloudflare One Week产品新闻Zero Trust网络钓鱼Cloud Email SecurityRemote Browser Isolation电子邮件安全Cloudflare Zero Trust

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...

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