从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。 ...

对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案 ...

我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击 ...

CVE-2022-1096 是另一个影响 Web 浏览器的零日漏洞。Cloudflare Zero Trust 缓解了浏览器中的零日攻击风险，已安装补丁 ...

今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare 的无客户端 web 隔离测试版。这是一款用于浏览器隔离的新入口，原生集成了 Zero Trust Network Access (ZTNA) ...