网络钓鱼不同寻常的一周，这对您有何启发意义
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...继续阅读 »
2024-08-16
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...继续阅读 »
2023-01-11
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2022-06-20
我们正在将 Area 1 集成到我们更广泛的 Zero Trust 套件中，作为这一激动人心的过程的一部分，Cloudflare Gateway 客户很快就能启用针对电子邮件链接的远程浏览器隔离。通过电子邮件链接隔离，获得无与伦比的保护级别，免受基于电子邮件的复杂多渠道攻击...
2022-03-29
CVE-2022-1096 是另一个影响 Web 浏览器的零日漏洞。Cloudflare Zero Trust 缓解了浏览器中的零日攻击风险，已安装补丁...
2021-12-08
今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare 的无客户端 web 隔离测试版。这是一款用于浏览器隔离的新入口，原生集成了 Zero Trust Network Access (ZTNA)...
2021年12月07日
您的团队现在可以使用 Cloudflare 的浏览器隔离服务在 Web 浏览器中防御网络钓鱼攻击和凭证盗窃。用户可以浏览更多互联网内容，而不会带来风险。管理员可以定义 Zero Trust 策略...
2021年3月25日
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...
2021年3月23日
每一个连入互联网的组织都依靠 Web 浏览器来经营业务：接受交易、与客户互动，或处理敏感数据。点击链接这样的操作会触发 Web 浏览器在本地设备上下载并执行一大堆未知代码。...
2020年10月15日
今天，我们为保持网络浏览安全推出了第三种方法的测试版，即 Cloudflare 浏览器隔离...