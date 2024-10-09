Cloudflare 在 Gartner® 安全服务边缘魔力象限™ 报告中获得认可
2024-04-18
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...继续阅读 »
2024-04-18
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...继续阅读 »
2023-04-13
Cloudflare Zero Trust 入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) Magic Quadrant™...
2022-09-06
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2021-03-30
我们很高兴能获得 2021 年度 Gartner Peer Insights 的 WAF “客户之选”荣誉称号。谨代表整个团队，感谢所有客户一向以来的支持...