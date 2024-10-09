Cloudflare OneでVPNの脆弱性を排除
2024-03-06
先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...続きを読む »
2024-03-06
先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...続きを読む »
2022-06-22
Zero Trustの導入を開始するには、まず主要アプリケーションを従来型VPNからCloudflare AccessのようなクライドネイティブのZTNAソリューションにオフロードするとよく、お客様のビジネスにとってアプローチしやすく意味のあるアップデートになります...
2021-10-20
ここ数年、「ゼロトラスト」という言葉が大きな注目を集めてきました。...
2020-01-07
Cloudflareは本日、S2 Systems社を買収したことを発表しました。S2 Systems社は、現在市場に出回っている他のソリューションとは異なる革新的なリモートブラウザー分離ソリューションを構築したシアトルに拠点を置くスタートアップ企業です。エンドポイントでの侵害の大半は、Webブラウザーに関連しています。...
2019年9月25日
With WARP our goal was to secure and improve the connection between your mobile devices and the Internet. ...
2019年4月01日
4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...