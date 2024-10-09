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Cloudflare ブログ

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VPN

Cloudflare OneでVPNの脆弱性を排除

2024-03-06

先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...

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Cloudflare OneでVPNの脆弱性を排除

Cloudflare +リモートブラウザ分離

2020-01-07

製品ニュースCloudflare AccessCloudflare Zero TrustセキュリティVPNM&A

Cloudflareは本日、S2 Systems社を買収したことを発表しました。S2 Systems社は、現在市場に出回っている他のソリューションとは異なる革新的なリモートブラウザー分離ソリューションを構築したシアトルに拠点を置くスタートアップ企業です。エンドポイントでの侵害の大半は、Webブラウザーに関連しています。...

ついにWARPが完成（お待たせしました）

2019-09-25

バースデーウィーク製品ニュースWARP1.1.1.1VPNスピードと信頼性DNS

予想以上に長くかかってしましたが、本日WARPとWARP+（プラス）を皆さんにご紹介いたします。まだご存知ではない方のために、説明します。WARPはモバイルアプリで、グローバルネットワークを使って携帯電話のインターネットトラフィックにおけるすべてを保護したい人たちのためにデザインされました。...

その他の投稿

2019年4月01日

Warpのご紹介:モバイル インターネットのパフォーマンスとセキュリティの問題を解決

4月1日は、インターネットの大部分にとって悲惨な日です。通常はインターネットは約束と革新に満ちていますが、「エイプリルフール」の日には、一握りのエリートテック企業によって、内輪受けの子どもっぽいジョークで文字通り何十億人もの人々の時間を無駄にしています。...

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