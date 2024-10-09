年間600時間を削減した１行のKubernetes修正
2026-03-26
Atlantisインスタンスが再起動に30分かかった理由を調査したところ、Kubernetesがボリューム許可を処理する方法にボトルネックがあることがわかりました。fsGroupChangePolicyを調整することで、再起動時間を30秒に短縮しました。...続きを読む »
2026-03-26
Atlantisインスタンスが再起動に30分かかった理由を調査したところ、Kubernetesがボリューム許可を処理する方法にボトルネックがあることがわかりました。fsGroupChangePolicyを調整することで、再起動時間を30秒に短縮しました。...続きを読む »
2026-03-23
Cloudflareの第13世代サーバーは、キャッシュとコアのバランスを再考することで、コンピューティングスループットを2倍にしました。高コア数のAMD EPYC™ Turin CPUに移行し、大規模なL3キャッシュを犠牲にして計算密度を高めました。新しいRustベースのFL2スタックを実行することで、遅延のペナルティを完全に軽減し、パフォーマンスを2倍にしました。...
2026-02-13
ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...
2025-12-22
グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。...