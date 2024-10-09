Cloudflareの第13世代サーバーのローンチ：キャッシュとコアを交換して、2倍のエッジコンピューティングパフォーマンスを実現

2026-03-23

Cloudflareの第13世代サーバーは、キャッシュとコアのバランスを再考することで、コンピューティングスループットを2倍にしました。高コア数のAMD EPYC™ Turin CPUに移行し、大規模なL3キャッシュを犠牲にして計算密度を高めました。新しいRustベースのFL2スタックを実行することで、遅延のペナルティを完全に軽減し、パフォーマンスを2倍にしました。 ...