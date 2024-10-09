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Cloudflare ブログ

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インフラストラクチャ

Cloudflareの第13世代サーバーのローンチ：キャッシュとコアを交換して、2倍のエッジコンピューティングパフォーマンスを実現

2026-03-23

HardwareパフォーマンスインフラストラクチャRustAMDエンジニアリング

Cloudflareの第13世代サーバーは、キャッシュとコアのバランスを再考することで、コンピューティングスループットを2倍にしました。高コア数のAMD EPYC™ Turin CPUに移行し、大規模なL3キャッシュを犠牲にして計算密度を高めました。新しいRustベースのFL2スタックを実行することで、遅延のペナルティを完全に軽減し、パフォーマンスを2倍にしました。...

Equinixによる古いコードの廃棄：CloudflareにおけるRustサービスのグレースフルリスタート

2026-02-13

RustオープンソースインフラストラクチャエンジニアリングEdge開発者開発者プラットフォームアプリケーションサービスRust

ecdysisは、ネットワークサービスのダウンタイムアップグレードを可能にするRustライブラリです。Cloudflareは、数百万の接続を5年間保護し、現在はオープンソースとなっています。...

Workersが社内メンテナンススケジュールパイプラインを強化する方法

2025-12-22

Cloudflare Workers信頼性Prometheusインフラストラクチャ

グローバルネットワークでは、物理的なデータセンターのメンテナンスにリスクが伴います。さらに、複数のデータソースと指標パイプラインに加え、グラフインターフェイスでインフラストラクチャの状態を表示することで、スケーリングの課題を解決しながら、Workers上でサービスを停止させるような保守スケジューラーを構築しました。...