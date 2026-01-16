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WebフレームワークのクリエイターであるAstro Technology CompanyがCloudflareに加わります。

Astro は、コンテンツ主導の高速Webサイトを構築するためのWebフレームワークです。ここ数年、驚くほど多様な開発者や企業がAstroを使用してWeb向けに構築しているのを目の当たりにしました。PorscheやIKEAのような確立されたブランドから、OpencodeやOpenAIのような急成長中のAI企業まで、多岐にわたります。 Webflow クラウド や Wix Vibe のようにCloudflare上に構築されたプラットフォームは、顧客が構築し、自身のプラットフォームにデプロイするウェブサイトを強化するためにAstroを選択しました。Cloudflareでも、 開発者向けドキュメント 、 ウェブサイト 、 ランディングページ 、 ブログ 、その他多くのものにAstroを使用しています。Astroは、インターネット上のコンテンツがあるほぼすべての場所で使用されています。

Astroチームと力を合わせることで、Astroをコンテンツ主導型Webサイトのための最高のフレームワークにすることに力を入れています。Astroの最高のバージョン — Astro 6 — が間もなく登場し、Viteを搭載した再設計された開発サーバーが提供されます。Astro 6の最初のパブリックベータ版が 現在利用可能です 。GAは数週間後に予定されています。

このニュースをお伝えできることを大変嬉しく思います。そして、Astroと共同開発する開発者の皆さんにとって、このニュースがどのような意味を持つのか、大変嬉しく思います。まだAstroを使ったことがない方は、ぜひお試しください。 npm create astro@latest を実行してください。

Astroにとっての重要性

Astroは、公開ロードマップとオープンガバナンスとともに、今後もオープンソース、MITライセンス取得、貢献に開放していきます。The Astro Technology Companyの正社員全員がCloudflareの従業員であり、Astroでの勤務はそのまま継続します。当社は、Astroの長期的な成功にコミットし、構築し続けることを熱望しています。

オープンソースコントリビューターの強力なコミュニティがなければ、今日のようなAstroは存在しなかったでしょう。Cloudflareはまた、Webflow、Netlify、Wix、Sentry、Stainlessなどの業界パートナーとともに、 Astroエコシステムファンド を介してオープンソースへの貢献を継続的に支援することをお約束します。

初日から、AstroはWebとポータビリティに賭けました。Astroはクラウドやプラットフォームを問わず、どこでも実行できるように構築されています。その点は何も変わりません。Astroは、あらゆるプラットフォームやクラウドにデプロイできます。Cloudflareは、あらゆる場所のAstro開発者をサポートすることに全力を注いでいます。

Astroは、次のように急速に成長を続けています。

なぜでしょうか？多くのWebフレームワークは、コンテンツ主導のWebサイトとWebアプリケーションの両方のニーズに応えることを目的として、すべての人が使えるすべてのものにしようとしています。

Astroの成功の鍵：Astroは、あらゆるユースケースに対応しようとするのではなく、 5つの設計原則 に焦点を当ててきました。Astroは…

コンテンツ主導： Astroはコンテンツを紹介するためにデザインされました。

サーバーファースト: Webサイトは、サーバー上でHTMLをレンダリングすることで高速化します。

デフォルトで高速： Astroでは遅いWebサイトを構築することは不可能であるはずです。

使いやすい： Astroで何かを構築するのに専門家である必要はありません。

開発者本位: 成功に必要なリソースはあるべきです。

Astroの アイランドアーキテクチャ は、これらすべてを可能にする中核的な要素です。各ページの大半は、コンテンツのレンダリングに重点を置いた、高速で静的なHTMLにすることができます。デフォルトで高速かつシンプルに構築できます。必要な時は、任意のクライアントUIフレームワークを使用して、ページの特定の部分をクライアントアイランドとしてレンダリングすることができます。React.js、Vue、Svelte、Solid、その他：

Webサイト構築の喜びを取り戻す

AstroとCloudflareが話を始めれば、ますます私たちの共通点が明らかになりました。Cloudflareの使命は、より良いインターネットの構築を支援することであり、より高速なインターネットの構築を支援することもその一環です。私たちのほぼ全員がWebサイトを構築する時代を迎えました。そして、人々がインターネット上で物事を構築することを楽しんで、誰もが真に自分のサイトに公開できる世界を望んでいます。

Astroが2021年に初めて ローンチ した時、素晴らしいWebサイトを構築するのは苦痛でした。構築ツールやフレームワークとの戦いのように感じていました。2026年のコーディングエージェントや強力なLLMを見ると、奇妙に聞こえますが、2021年、JavaScriptビルドツールのドメインの専門家でない限り、優れた高速なWebサイトを構築するのは非常に難しかったのです。Astroのおかげで、さらにより広範なフロントエンドエコシステムのおかげで、多くのことが改善され、今日ではそれはほぼ当然のことと考えています。

Astroプロジェクトは過去5年間、Web開発をシンプルにする機能に取り組んできました。そのため、LLMが登場し、バイブコーディングが登場し、今では真のコーディングエージェントが登場し、本当に誰でも構築できるようになりました。Astroは、デフォルトでシンプルで高速な基盤を提供しました。私たちは皆、適切に構造化されたコードベースで適切な基盤を構築すれば、エージェントがいかに優れたものになり、より速くなるのかを目にしてきました。ビルダーとプラットフォームの両方がその基盤としてAstroを選択するケースが増えてきました。

このことは、CloudflareとAstroの両社が提供するプラットフォームを通じて最も明確に表れており、 Cloudflare for Platforms を使ってCloudflareを自社のお客様に向けて拡張し、お客様が構築するフレームワークとしてAstroを選択しました。

Webflow Cloud にデプロイすると、Astroサイトは正しく動作し、Cloudflareのネットワーク全体にデプロイされます。 Wix Vibe で新しいプロジェクトを始めると、その舞台裏ではCloudflareで稼働するAstroサイトが作成されます。また、 Stainless を使って開発者向けドキュメントサイトを作成すると、Astro上に構築されたフレームワークである Starlight を活用するCloudflare上で動作するAstroプロジェクトが生成されます。

これらのプラットフォームは、それぞれ異なるオーディエンス向けに構築されています。しかし、CloudflareとAstroの使用以外に共通しているのは、コンテンツを作成し、インターネットで公開することを楽しくすることです。誰もがビルダーでもコンテンツクリエイターでもある世界では、構築すべきプラットフォームや到達すべき人が他にもたくさんあると私たちは考えています。

Astro 6 — Viteを搭載した新しいローカル開発サーバー

Astro 6が登場します。最初のオープンベータ版が 公開されました 。いち早くお試しいただくには、以下を実行してください。

npm create astro@latest --ref next

または、既存のAstroアプリをアップグレードするには、以下を実行します。

npx @astrojs/upgrade beta

Astro 6では、 Vite Environments API 上に構築された、全く新しい開発サーバーが登場します。これは、デプロイするのと同じランタイムを使用してコードをローカルで実行します。これは、 astro dev を Cloudflare Vite プラグイン で使用して実行すると、コードがオープンソースの Cloudflare Workers ランタイムである workerd で実行され、 Durable Objects 、 D1 、 KV 、 Agents 、および その他 を使用できることを意味します。これはCloudflareの機能だけではありません。Vite environments APIを使用するプラグインを持つJavaScriptランタイムは、この新しいサポートから恩恵を受けることができ、ローカル開発が同じ環境で、本番環境と同じランタイムAPIで実行されることが保証されます。

Astroの ライブコンテンツコレクション は、Astro 6でベータ版を終了し、安定版となりました。これらのコンテンツコレクションにより、サイトを再構築することなく、リアルタイムでデータを更新できます。これにより、店舗の現在の在庫状況など、頻繁に変更されるコンテンツを簡単に取り込むことができ、同時に、Astroの既存の コンテンツコレクション サポートに付属する組み込みの検証とキャッシングのメリットを享受できます。

Astro 6には、Astroが最も要望していた機能である、コンテンツセキュリティポリシー（CSP）のファーストクラスのサポートや、よりシンプルなAPI、 Zod 4へのアップグレードなど、さらなる機能が含まれています。

Astroの利用強化

AstroチームをCloudflareに迎えることができることを、大変嬉しく思います。構築を続け、出荷し続け、そしてAstroをコンテンツ主導型サイトを構築するための最高の方法にしたいと考えています。V6以降の次の展開については既に考えており、皆様からのご意見をお待ちしております。