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Cloudflare ブログ

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Cloudflare Workersによるマイクロフロントエンドの段階的な採用

2022-11-17

Developer Week開発者Cloudflare WorkersEdgeMicro-frontends開発者プラットフォーム

Cloudflare Workers、当社のフラグメントベースのマイクロフロントエンドアーキテクチャ、およびフラグメントピアシング技術により、エンジニアリングチームは大規模なフロントエンドをわずかな時間で段階的に改善し、ユーザー体験と開発者体験を大幅に向上させることが可能です...