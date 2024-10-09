Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します ...

先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します ...

Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません ...

2024年1月17日にCloudflareが2つの脆弱性に特化した緊急ルールを発表したことで、AIモデルを活用していない顧客は、これらの脅威に対処する上で大きなメリットを得ることができました ...

この投稿では、HTTP/2プロトコルの詳細、攻撃者がこれらの大規模な攻撃を発生させるために悪用した機能、およびすべてのお客様が保護されていることを保証するために当社が講じた緩和策について詳細を掘り下げて紹介します ...