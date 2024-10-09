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Cloudflare ブログ

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Vulnerabilities

AIサービスでトークン長のサイドチャネル攻撃を軽減する

2024-03-14

Workers AI/AI Gatewayチームは最近、ベングリオン大学のセキュリティ研究者グループと緊密に協力して、パブリックバグバウンティプログラムを通じて提出されたあるレポートに取り組みました。このプロセスを通じて、すべてのLLMプロバイダーに影響を及ぼす脆弱性を発見し、完全にパッチを適用しました。 その詳細を紹介します...

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AIサービスでトークン長のサイドチャネル攻撃を軽減する

Cloudflare OneでVPNの脆弱性を排除

2024-03-06

Security WeekVPNCloudflare OneCloudflare AccessVulnerabilities攻撃アプリケーションサービス

先般、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、「Ivanti Connect Secure」と「Policy Secure」の脆弱性を受けた緊急指令を発行しました。この投稿では、これらの脆弱性を悪用する攻撃者の手口について説明します...

DNSSECリソースを枯渇させる新たな脆弱性の修復

2024-02-29

DNSSECDNSリゾルバ1.1.1.1VulnerabilitiesKeyTrapNSEC3CVE-2023-50387

Cloudflareは先頃、DNSSECの2つの重大な脆弱性（CVE-2023-50387とCVE-2023-50868）を修正しました。これらの脆弱性はいずれも、DNSリゾルバーの検証の計算リソースを枯渇させる可能性があります。これらの脆弱性は、当社の権威DNSまたはDNSファイアウォール製品には影響を与えません...

その他の投稿

2023年10月10日

HTTP/2 zero-day脆弱性により史上最大のDDoS攻撃が発生

「HTTP/2 Rapid Reset」攻撃は、HTTP/2プロトコルの弱点を悪用し、巨大で超ボリュメトリックなDDoS攻撃を発生させます。 Cloudflareはここ数カ月間、こうした嵐のような攻撃の軽減に取り組んでいました。その中には、弊社がこれまでに観測した最大の攻撃の3倍ほどの規模となる攻撃も含まれています...

セキュリティ
Vulnerabilities
攻撃
DDoS

2021年12月14日

Log4jの脆弱性からお客様を守るためのCloudflareログのサニタイジング

2021年12月9日、Apache Log4jユーティリティに影響を与えるゼロデイエクスプロイトCVE-2021-44228について世界中に知れ渡りましたCloudflareは直ちにWAFを更新し、この脆弱性から保護するようにしましたが、お客様にはできるだけ早くシステムを更新することをお勧めします...

Logs
Vulnerabilities
Zero Day Threats
セキュリティ
Log4J

2021年12月10日

Log4j 2の脆弱性に対する Cloudflare のセキュリティ対応について

Cloudflare では、新しいセキュリティの脆弱性を確認した場合、すぐにチームを集めて次の2つの異なる質問に答えます。(1) お客様のインフラを確実に保護するために何ができるか、(2) 自社の環境を確実に保護するために何ができるか。昨日（2021年12月9日）...

Vulnerabilities
セキュリティ
Log4J
Log4Shell

2021年12月10日

実際の CVE-2021-44228 ペイロードが出廻り、捕捉されています

私は以前に、Log4j の CVE-2021-44228 をどのように軽減するか、どのようにしてこの脆弱性が発生したのか、そして Cloudflare のお客様に対する緩和策について書きました。この記事を書いている間にも、この脆弱性の深刻さを受けて、FREE のお客様にも保護策を展開しています。...

Vulnerabilities
セキュリティ
Page Rules
Log4J
Log4Shell

2021年12月10日

Log4j2の脆弱性（CVE-2021-44228）について

昨日（2021年12月9日）、一般的なJavaベースのロギングパッケージである Log4j に非常に深刻な脆弱性があることが公表されました。この脆弱性により、攻撃者はリモートサーバー上でコードを実行することができます。いわゆるリモートコード実行（RCE）です。JavaとLog4jは広く使われているため、これは Heartbleed や ShellShock以来、インターネット上で最も深刻な脆弱性の一つと考えられます。...

Vulnerabilities
Zero Day Threats
セキュリティ
WAF Rules
Log4J