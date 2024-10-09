在 Cloudflare Gateway 中宣布租户控制

2021-08-20

今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare Gateway 中的租户控制，这是一项有助于保持工作正常进行的新功能。组织可以将 Cloudflare Gateway 部署到他们的公司设备并应用规则，确保员工只能登录到他们需要的工具的公司版本。现在，团队可以防止用户登录流行应用程序的错误实例。更重要的是，他们可以确保公司数据保留在公司帐户中。 ...