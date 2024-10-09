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Rustam Lalkaka

Rustam Lalkaka

In his role as Vice President of Product Management at Cloudflare, Rustam leads teams helping make the Internet safer, faster, more secure, and more private for all 4 billion Internet users.

Argo和Cloudflare全球私人骨干网

2019-05-13

Argo Smart Routing产品新闻Speed Week速度和可靠性

欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。...