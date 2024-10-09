Rustam Lalkaka

Argo和Cloudflare全球私人骨干网

2019-05-13

欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。 ...