Rustam Lalkaka

Cloudflare One：一年之后
2021-12-06
Cloudflare One 帮助企业构建现代企业网络，高效安全地运行，一举淘汰本地硬件。这个产品套件发布已超过一年，我们想看看进展如何...
2021-12-06
Cloudflare One 帮助企业构建现代企业网络，高效安全地运行，一举淘汰本地硬件。这个产品套件发布已超过一年，我们想看看进展如何...
2020-10-12
运行安全的企业网络是非常困难的。世界各地的员工都在家里工作。应用程序在数据中心内运行，托管在公共云中，并作为服务交付。执着而有动机的攻击者会利用任何漏洞。...
2019-08-13
今天我们很高兴能发布Cloudflare Magic Transit。Magic Transit为互联网提供安全，高性能和可靠的IP连接。在您的内部网络前部署Magic Transit即可立即进行使用，它可以保护您免受DDoS攻击，并支持配置全套虚拟网络功能，包括高级数据包过滤，负载平衡和流量管理工具。...
2019-05-13
欢迎来到速度周！本周的每一天，我们都将讨论Cloudflare正在做的让每个人都能更快地上网的一些事情。 Cloudflare在75个国家的180个城市（直至19年9月11日，这一数字已经增长为90多个国家的193个城市）建立了庞大的数据中心网络。人们想到Cloudflare的一个点就是，它是一个全球系统，可以安全快速且可靠地将数据从地球上的任意点A传到任意点B。...