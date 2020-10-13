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我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。

如果你感兴趣于我们是如何做到的以及为什么这么做，请继续浏览。

我们的零信任方法

Cloudflare Access是Cloudflare for Teams的一半——一个零信任的解决方案，可以确保到您受保护的应用程序的入站连接安全。Cloudflare Access就像保镖一样，在你所有应用程序的入口检查身份。

Cloudflare for Teams的另一半是Cloudflare Gateway，正如我们聪明的名字所暗示的，它是一个安全的Web网关，可保护您所有用户的互联网出站连接。继续进行类比，Cloudflare Gateway是您组织的保镖，可以保护用户在浏览互联网时的安全。

这两种解决方案一起提供了一个功能强大的单一控制面板，以保护您的用户，网络和应用程序免受恶意行为者的侵害。

任务驱动的解决方案

在Cloudflare，我们的使命是帮助建立一个更好的互联网。这意味着无论大小、规模或资源如何，每个人都能拥有一个更好的互联网。通过Cloudflare for Teams，我们的任务是保护您的团队成员免受未知威胁的侵害，保护您的应用程序免受攻击，从而使您的团队能够专注于您的业务。

今年早些时候，就在我们推出Cloudflare for Teams后不久，组织机构突然不得不改变他们的工作方式。用户离开了办公室，离开了这些办公室提供的安全措施，转而在家工作。这将IT转型速度从需要数年加速到了只需几天甚至几个小时。

为了减轻这个负担，我们为所有人免费提供Cloudflare for Teams，并且在2020年9月1日之前没有任何限制。我们还提供了免费的一对一入门课程，让用户能无缝地采用产品，并利用这些会话为我们当前的用户改进产品。

展望未来，用户将继续在家工作，应用程序将继续远离托管数据中心。虽然我们最初的免费程序不再可用，但是我们的团队希望找到一种新的方式来继续帮助各种规模的组织适应这种似乎将要长期存在的新安全模型。

新的免费计划

今天，我们推出了Cloudflare for Teams免费计划，为小型团队带来了企业零信任产品和安全Web网关的功能。

Cloudflare for Teams免费计划为内部和SaaS应用程序提供了强大的零信任安全功能，并支持与众多社交和企业身份提供商（例如AzureAD或Github）集成。我们的免费计划还包括针对多个网络位置的DNS内容和安全过滤，并保留24小时日志。通过提供Cloudflare for Teams免费版，我们的目标是让您迈出与我们一起踏上零信任之旅的第一步。

您可以使用Teams免费版做什么

有了多达50个Access和Gateway席位，我们已经看到了无限的可能性。事实上，这里有一些我们最喜欢的方式，用户已经从Cloudflare for Teams免费版得到了最大的好处。

**在您的启动上进行协作。**无需担心安全性即可构建产品。使用Access保护您的开发环境。

**保护您的家庭Wi-Fi网络。**将您的家庭Wi-Fi路由器的流量指向Gateway，并设置简单的过滤规则以阻止恶意软件和网络钓鱼攻击。

**保护您的个人网站的后端。**锁定您的WordPress管理面板页面，并使用Access的一次性pin功能邀请合作者在您的博客上工作。

**保护访客Wi-Fi网络。**通过在网络上强制执行您的可接受使用策略，用Gateway保护零售位置。

独立版和标准版

除了新的Cloudflare for Teams免费计划之外，我们还通过在独立的Cloudflare Access或Cloudflare Gateway计划中提供增强功能，使您的零信任之旅更加轻松。

对于独立版Access，您可以按每个用户3美元的价格增加或减少您所需的任意用户数。

类似地，使用Gateway独立版，您可以安全可靠地从1个到20个不同的位置部署DNS或HTTP安全控件，每个用户只需5美元，而不影响可靠性或性能。

最后但同样重要的是，我们很高兴终于为用户提供了一种Teams独立版的捆绑方式，它将Access到Gateway的所有东西都放在一个简单的计划下，每个用户7美元。

开始使用

要开始使用，只需导航到我们的注册页面并创建一个帐户即可。如果你已经有一个活跃的帐户，您可以直接前往CloudFlare for Teams控制面板，在那里你将直接进入我们的自我引导的入门流程。从这里开始，你只需要三个步骤就可以部署Access或Gateway，而我们认为，任意一个都会是不错的选择。

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