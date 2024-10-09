告别硬件防火墙，拥抱Cloudflare One！
2021-12-06
今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...
适用于 Cloudflare Zero Trust 平台的 PII 和选择性日志记录
2021-12-06
在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天，...
全新 Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）
2021-03-29
Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）每天阻止超过 570 亿次 HTTP 请求，按照没秒计算可达到65万次。过滤这些流量的原始代码是由 Cloudflare 现任 CTO 编写的，迄今 WAF 已享誉无数，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 评测中获得“执行能力”最高分。...
保护您的 API 以防滥用和数据泄漏
2021-03-24
API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...
更多帖子
2021年3月22日
Magic WAN & Magic Firewall：安全网络连接即服务
Magic WAN 为您的整个企业网络提供安全、高性能的连接和路由，降低成本和操作复杂性。Magic Firewall 与 Magic WAN 无缝集成，使您能在边缘执行网络防火墙策略，覆盖来自贵组织网络内部任何实体的流量。...
- 作者
2019年8月22日
为自助服务改进防火墙事件
今天，我很高兴能够向我们的免费、专业和商业客户发布一个完全改版的防火墙事件日志。这个新的防火墙事件日志现在可以在控制面板中使用，您不需要做任何事情就可以接收到这个新的功能。...
- 作者
2018年10月03日
推出防火墙规则
网络威胁的景观每秒钟都在变化。随着攻击者的进步，他们变得更加活跃和狡猾，漏洞出现的速度比工程师修补应用程序的速度还要快。Cloudflare的部分使命就是确保您和您的应用程序的安全。今天，Cloudflare推出了一项新功能，为客户提供他们一直在要求的东西——对他们的传入请求进行细粒度控制...
- 作者