今天开始，我们将向所有客户推出全新设计的 WAF！与此同时，我们正在更新文档，以指引您最大限度发挥 Cloudflare WAF 的力量 ...

今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。 ...

在 Cloudflare，我们认为您可安全性和隐私兼得。去年我们发布了 Cloudflare Gateway—这是一款全面的安全 Web 网关，可为您的组织提供内置的 Zero Trust 浏览控制。今天， ...

Cloudflare Web 应用程序防火墙（WAF）每天阻止超过 570 亿次 HTTP 请求，按照没秒计算可达到65万次。过滤这些流量的原始代码是由 Cloudflare 现任 CTO 编写的，迄今 WAF 已享誉无数，包括在 2020 年度 Gartner Magic Quadrant WAF 评测中获得“执行能力”最高分。 ...

API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。 ...