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Firewall

告别硬件防火墙，拥抱Cloudflare One！

2021-12-06

CIO WeekCloudflare OneFirewallCloudflare Gateway安全Zero Trust

今天，我们隆重推出新功能，以帮助客户淘汰硬件防火墙设备，迁移到为下一代网络构建的真正云原生防火墙。Cloudflare One 提供一个安全、高性能并支持 Zero Trust 的平台，让管理员可以对所有用户和资源应用一致的安全策略。最重要的是，这个平台建在我们的全球网络之上，您永远不用费心扩展、部署或维护您的边缘安全硬件。...

保护您的 API 以防滥用和数据泄漏

2021-03-24

Security WeekAPI ShieldFirewall数据丢失防护

API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...

更多帖子

2018年10月03日

推出防火墙规则

网络威胁的景观每秒钟都在变化。随着攻击者的进步，他们变得更加活跃和狡猾，漏洞出现的速度比工程师修补应用程序的速度还要快。Cloudflare的部分使命就是确保您和您的应用程序的安全。今天，Cloudflare推出了一项新功能，为客户提供他们一直在要求的东西——对他们的传入请求进行细粒度控制...

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