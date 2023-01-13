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Cloudflare 博客

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Cloudflare Access (CN)

更多帖子

2021年12月19日 13:59

在 Cloudflare 上构建您的下一个视频应用程序

过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...

Full Stack Week (CN)
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2021年12月08日 13:59

嘉宾博客：来自 Kudelski Security 的 k8s tunnels

今天，我们很高兴地发表一篇由来自托管安全服务提供商 Kudelski Security 的朋友们撰写的博客文章。几周以前，Kudelski Security 的首席云和安全工程师 Romain Aviolat 向我们的 Zero Trust 团队提出了一个独特的解决方案，解决了一个由 Cloudflare 的...

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CIO Week (CN)
Cloudflare Access (CN)

2021年3月30日 14:57

终端用户安全：使用 Cloudflare防护帐户盗用

最终用户的帐户安全始终是头等大事，但也是难以解决的问题。更糟糕的是，验证用户身份并非易事。鉴于泄漏凭据日益泛滥，更先进的自动化爬虫程序在全网发动着凭据填充攻击，保护和监测身份验证端点成为安全团队面临的一个挑战。不但如此，很多身份验证端点依然仅仅依赖于提供正确的用户名和密码，使得恶意攻击者将未被甄别的凭证填充演变为账号盗用。...

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Security (CN)
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Security Week (CN)

2020年10月14日 15:01

隆重推出 WARP for Desktop 和 Cloudflare for Teams

Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...

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2020年10月13日 15:00

面向所有人的零信任

我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...

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