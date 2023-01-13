Cloudflare Access (CN)

2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击 ...

将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案（如 Cloudflare Access），这是采用 Zero Trust 的良好开端，为企业提供可行、有意义的升级 ...