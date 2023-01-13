Cloudflare Access (CN)

宣布 Cloudflare Access 与 Gateway 均支持 SCIM
2023/01/12
现在，Cloudflare Access 和 Gateway 均支持跨域身份管理系统 (SCIM) 协议...继续阅读 »
2023/01/12
现在，Cloudflare Access 和 Gateway 均支持跨域身份管理系统 (SCIM) 协议...继续阅读 »
2022/08/09
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022/06/24
Cloudflare 安全团队如何实施 Zero Trust 控制...
2022/06/22
将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案（如 Cloudflare Access），这是采用 Zero Trust 的良好开端，为企业提供可行、有意义的升级...
2022/06/21
我们很高兴能宣布，从今天开始，允许用户访问应用前，Access 策略将能考虑任何东西。所谓任何东西，我们确实是指真正的任何东西...
2021年12月19日 13:59
过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...
2021年12月08日 13:59
今天，我们很高兴地发表一篇由来自托管安全服务提供商 Kudelski Security 的朋友们撰写的博客文章。几周以前，Kudelski Security 的首席云和安全工程师 Romain Aviolat 向我们的 Zero Trust 团队提出了一个独特的解决方案，解决了一个由 Cloudflare 的...
2021年12月08日 13:59
今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare 的无客户端 web 隔离测试版。这是一款用于浏览器隔离的新入口，原生集成了 Zero Trust Network Access (ZTNA)...
2021年11月17日 13:58
我们很高兴地宣布在 Cloudflare Pages 中支持全栈应用程序，我们知道，我们需要对此进行全面展示。我们构建了一个示例图像分享平台，演示如何在 Cloudflare Workers 的帮助下，直接从...
2021年4月15日 13:00
从今天起，您的团队可以使用同一平台从浏览器内部无缝连接到非 HTTP 资源，并拥有与 Web 应用程序相同级别的 Zero Trust 控制...
2021年3月30日 14:57
最终用户的帐户安全始终是头等大事，但也是难以解决的问题。更糟糕的是，验证用户身份并非易事。鉴于泄漏凭据日益泛滥，更先进的自动化爬虫程序在全网发动着凭据填充攻击，保护和监测身份验证端点成为安全团队面临的一个挑战。不但如此，很多身份验证端点依然仅仅依赖于提供正确的用户名和密码，使得恶意攻击者将未被甄别的凭证填充演变为账号盗用。...
2021年3月23日 13:01
今天，我们欣然宣布，您的团队可使用 Cloudflare 网络来建立对贵组织数据的零信任控制——不管这些数据位于何处和如何移动。...
2020年10月14日 15:01
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月13日 15:00
我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...
2020年10月13日 13:00
我们将Cloudflare Access™构建为解决Cloudflare内部问题的工具。我们依靠一组应用程序来管理和监视我们的网络。其中一些是我们自己托管的受欢迎产品，例如Atlassian套件，...