使用 Cloudflare Pages 构建全栈应用

4 分钟阅读时间

我们很高兴地宣布在 Cloudflare Pages 中支持全栈应用程序，我们知道，我们需要对此进行全面展示。我们构建了一个示例图像分享平台，演示如何在 Cloudflare Workers 的帮助下，直接从 Pages 中添加无服务器功能。只需添加一个新文件到您的项目，您就可以添加动态呈现、与其他 API 交互，以及使用 KV 和 Durable Objects 保存数据。全栈应用程序的可能性，结合 Pages 的快速部署周期和无限制的预览环境，让您几乎可以创建任何应用程序。

今天，我们将介绍我们的示例图像分享平台。我们希望能够和朋友分享图片，同时又能将一些图片保持私密。我们使用 Functions 构建一个JSON API（在 KV 和 Durable Objects 上储存数据），与 Cloudflare Images 和 Cloudflare Access 集成，并为前端使用 React。

如果您想直接深入挖掘好东西，我们的演示实例发布在此处，代码位于 GitHub 上，不过继续读下去可以了解更温和的方法。

使用 Cloudflare Pages 构建无服务器函数

基于文件的路由

如果您尚不熟悉，Cloudflare Pages 可以连接您的 git 提供商（GitHub 和 GitLab），并自动将您的静态站点部署到 Cloudflare 的网络。Functions 可让您通过添加动态数据来增强这些应用程序。如果您尚未注册，可在此处注册。

让我们在项目中创建一个新函数：

git commit-ing 和推送此文件会触发构建并部署您的第一个 Pages 函数。对 /time 的任何请求都将由此函数提供服务，所有其他请求将回退到项目的静态资产中。将 Functions 文件放置在目录中将按您的预期工作：./functions/api/time.js 将在 /api/time 处可用，./functions/some_directory/index.js 将在 /some_directory 处可用。

// ./functions/time.js export const onRequest = () => { return new Response(new Date().toISOString()) }

我们还支持 TypeScript（./functions/time.ts 将以相同方式工作）以及参数化文件：

含有具有单个方括号对的 ./functions/todos/[id].js 将匹配类似 /todos/123 的所有请求；

具有两个方括号对的 ./functions/todos/[[path]].js 将匹配任何数量的路径段的请求（例如 /todos/123/subtasks）。

我们在 @cloudflare/workers-types 库中声明 PagesFunction 类型，您可以用来对您的 Functions 进行类型检查。

动态数据

回到我们的图像分享应用程序，我们假设已经上传一些图像，且想要在主页上展示这些图像。我们需要一个返回图像列表的端点，前端可以调用该端点：

目光敏锐的读者会注意到，我们正在导出 onRequestGet，这可让我们仅响应 GET 请求。

// ./functions/api/images.ts export const jsonResponse = (value: any, init: ResponseInit = {}) => new Response(JSON.stringify(value), { headers: { "Content-Type": "application/json", ...init.headers }, ...init, }); const generatePreviewURL = ({ previewURLBase, imagesKey, isPrivate, }: { previewURLBase: string; imagesKey: string; isPrivate: boolean; }) => { // If isPrivate, generates a signed URL for the 'preview' variant // Else, returns the 'blurred' variant URL which never requires signed URLs // https://developers.cloudflare.com/images/cloudflare-images/serve-images/serve-private-images-using-signed-url-tokens return "SIGNED_URL"; }; export const onRequestGet: PagesFunction<{ IMAGES: KVNamespace; }> = async ({ env }) => { const { imagesKey } = (await env.IMAGES.get("setup", "json")) as Setup; const kvImagesList = await env.IMAGES.list<ImageMetadata>({ prefix: `image:uploaded:`, }); const images = kvImagesList.keys .map((kvImage) => { try { const { id, previewURLBase, name, alt, uploaded, isPrivate } = kvImage.metadata as ImageMetadata; const previewURL = generatePreviewURL({ previewURLBase, imagesKey, isPrivate, }); return { id, previewURL, name, alt, uploaded, isPrivate, }; } catch { return undefined; } }) .filter((image) => image !== undefined); return jsonResponse({ images }); };

我们还使用 KV 命名空间（通过 env.IMAGES 访问）来存储有关已上传图像的信息。要在您的 Pages 项目中创建绑定，请导航至“设置”选项卡。

![](http://staging.blog.mrk.cfdata.org/content/images/2021/11/unnamed-15.png "Screenshot of the "Functions" page on the Pages project "Settings" tab in the Cloudflare dashboard")

与其他 API 配合

Cloudflare Images 是一项实惠、高性能且功能丰富的服务，用于托管和转换图像。您可以创建多个变体来以不同的方式呈现您的图像，以及使用带签名的 URL 控制访问。我们将添加一个函数与该服务的 API 配合并将传入文件上传至 Cloudflare Images：

持久保存数据

// ./functions/api/admin/upload.ts export const onRequestPost: PagesFunction<{ IMAGES: KVNamespace; }> = async ({ request, env }) => { const { apiToken, accountId } = (await env.IMAGES.get( "setup", "json" )) as Setup; // Prepare the Cloudflare Images API request body const formData = await request.formData(); formData.set("requireSignedURLs", "true"); const alt = formData.get("alt") as string; formData.delete("alt"); const isPrivate = formData.get("isPrivate") === "on"; formData.delete("isPrivate"); // Upload the image to Cloudflare Images const response = await fetch( `https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/${accountId}/images/v1`, { method: "POST", body: formData, headers: { Authorization: `Bearer ${apiToken}`, }, } ); // Store the image metadata in KV const { result: { id, filename: name, uploaded, variants: [url], }, } = await response.json<{ result: { id: string; filename: string; uploaded: string; requireSignedURLs: boolean; variants: string[]; }; }>(); const metadata: ImageMetadata = { id, previewURLBase: url.split("/").slice(0, -1).join("/"), name, alt, uploaded, isPrivate, }; await env.IMAGES.put( `image:uploaded:${uploaded}`, "Values stored in metadata.", { metadata } ); await env.IMAGES.put(`image:${id}`, JSON.stringify(metadata)); return jsonResponse(true); };

我们已使用 KV 来存储经常读取但鲜少写入的信息。但那些需要更多同步性的功能怎么办呢？

让我们向每张图像添加一个下载计数器。我们可以在 Cloudflare Images 中创建一个 highres 变量，每当用户请求链接时就增加计数。这需要更多一点设置，但是值得我们去做，因为可以解锁项目中 Durable Objects 的强大功能。

我们需要创建并发布能够维持此下载计数的 Durable Object 类：

中间件

// ./durable_objects/downloadCounter.js ts#example---counter export class DownloadCounter { constructor(state) { this.state = state; // `blockConcurrencyWhile()` ensures no requests are delivered until initialization completes. this.state.blockConcurrencyWhile(async () => { let stored = await this.state.storage.get("value"); this.value = stored || 0; }); } async fetch(request) { const url = new URL(request.url); let currentValue = this.value; if (url.pathname === "/increment") { currentValue = ++this.value; await this.state.storage.put("value", currentValue); } return jsonResponse(currentValue); } }

如果您在运行函数前需要执行一些代码（例如身份验证或日志记录），Pages 提供易于使用的中间件，可以应用至基于文件的路由的任何层级。通过在目录中创建一个 _middleware.ts 文件，我们就能知道先运行这个文件，然后在调用 next() 时再执行您的函数。

在我们的应用程序中，我们想要阻止未经授权的用户上传图像 (/api/admin/upload) 或删除图像 (/api/admin/delete)。Cloudflare Access 让我们能够向全部或部分应用程序应用基于角色的访问控制，您只需要一个文件就可以将其集成到我们的无服务器功能。我们创建 ./functions/api/admin/_middleware.ts，它将应用于 /api/admin/* 处的所有传入请求：

中间件是一款可任意使用的强大工具，让您能够使用 Cloudflare Access 轻松保护应用程序的部分，或与 Honeycomb 和 Sentry 等可观察性和错误记录平台快速集成。

// ./functions/api/admin/_middleware.ts const validateJWT = async (jwtAssertion: string | null, aud: string) => { // If the JWT is valid, return the JWT payload // Else, return false // https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/identity/users/validating-json return jwtPayload; }; const cloudflareAccessMiddleware: PagesFunction<{ IMAGES: KVNamespace }> = async ({ request, env, next, data }) => { const { aud } = (await env.IMAGES.get("setup", "json")) as Setup; const jwtPayload = await validateJWT( request.headers.get("CF-Access-JWT-Assertion"), aud ); if (jwtPayload === false) return new Response("Access denied.", { status: 403 }); // We could also use the data object to pass information between middlewares data.user = jwtPayload.email; return await next(); }; export const onRequest = [cloudflareAccessMiddleware];

集成为 Jamstack

“Jamstack”中的“Jam”表示 JavaScript、API 和 Markup。Cloudflare Pages 之前提供了“J”和“M”，将 Workers 放在中间，即可真正实现全栈 Jamstack。

我们已使用 Create React App 作为一个易于使用的示例构建了这个图像分享平台的前端，但是 Cloudflare Pages 本身集成了不断增长的框架数（当前为 23 个），您始终能够配置您自己的整个自定义构建命令。

您的前端仅需调用我们已配置的 Functions 并呈现该数据。我们使用 SWR 来简化此过程，但您可以依据自身偏好使用整个 vanilla JavaScript fetch-es 来执行此操作。

本地开发

// ./src/components/ImageGrid.tsx export const ImageGrid = () => { const { data, error } = useSWR<{ images: Image[] }>("/api/images"); if (error || data === undefined) { return <div>An unexpected error has occurred when fetching the list of images. Please try again.</div>; } return ( <div> {data.images.map((image) => ( <ImageCard image={image} key={image.id} /> ))} </div> ); }

无论速度多快，如果您需要推送每一个更改来测试其效果，那么像这样的项目迭代可能会令人十分痛苦。我们发布了一个与 wrangler 的一流集成，用于 Pages 项目的本地开发，包括对 Functions、Workers、密码、环境变量和 KV 的全面支持。Durable Objects 支持即将推出。

从 npm 安装：

并服务静态资产文件夹或代理您的现有工具：

npm install wrangler@beta

# Serve a directory npx wrangler pages dev ./public # or integrate with your other tools npx wrangler pages dev -- npx react-scripts start

如果您喜欢小狗，我们在这里部署了图像分享应用程序，如果您喜欢代码，则位于 GitHub 上。您可以自己进行挖掘并进行部署！这里有一个五分钟的安装向导，您需要用到 Cloudflare Images、Access、Workers 和 Durable Objects。

我们对于 Pages 平台的未来寄予希望，对于大家构建的产品也十分期待！可前往 #what-i-built channel 炫耀您的全栈应用程序，或前往 Discord 服务器上的 #pages-help channel 获取帮助。