Tim Obezuk

适合所有规模团队的浏览器隔离

2021-03-23

每一个连入互联网的组织都依靠 Web 浏览器来经营业务：接受交易、与客户互动，或处理敏感数据。点击链接这样的操作会触发 Web 浏览器在本地设备上下载并执行一大堆未知代码。 ...