Tim Obezuk

Cloudflare Security 如何实施 Zero Trust
2022-06-24
Cloudflare 安全团队如何实施 Zero Trust 控制...
2022-06-24
Cloudflare 安全团队如何实施 Zero Trust 控制...
2022-06-24
本博客从 Cloudflare 的角度阐述了远程浏览器隔离如何帮助组织摆脱目前由虚拟桌面基础设施 (VDI) 保护的内部 Web 应用程序用例...
2022-03-29
CVE-2022-1096 是另一个影响 Web 浏览器的零日漏洞。Cloudflare Zero Trust 缓解了浏览器中的零日攻击风险，已安装补丁...
2021-12-08
今天，我们隆重宣布推出 Cloudflare 的无客户端 web 隔离测试版。这是一款用于浏览器隔离的新入口，原生集成了 Zero Trust Network Access (ZTNA)...
2021-12-07
您的团队现在可以使用 Cloudflare 的浏览器隔离服务在 Web 浏览器中防御网络钓鱼攻击和凭证盗窃。用户可以浏览更多互联网内容，而不会带来风险。管理员可以定义 Zero Trust 策略...
2021-03-23
每一个连入互联网的组织都依靠 Web 浏览器来经营业务：接受交易、与客户互动，或处理敏感数据。点击链接这样的操作会触发 Web 浏览器在本地设备上下载并执行一大堆未知代码。...
2020-10-15
今天，我们为保持网络浏览安全推出了第三种方法的测试版，即 Cloudflare 浏览器隔离...