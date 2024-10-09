隆重推出由 Workers AI 提供支持的 Stream 生成字幕
2024-06-20
使用 Stream 的最新功能，用户现在只需单击一下即可轻松生成视频字幕：AI 生成的点播视频和直播录制字幕...继续阅读 »
2024-06-20
使用 Stream 的最新功能，用户现在只需单击一下即可轻松生成视频字幕：AI 生成的点播视频和直播录制字幕...继续阅读 »
2021-11-19
过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...
2021-09-30
您现在可以使用 Cloudflare 进行无服务器端对端实时串流。Stream Live 将视频摄取、编码、录制和播放器等功能融汇在一款产品中。...
2021-09-30
2020 年 6 月，Cloudflare TV 首次亮相：这是一个 24x7 全天播送的流媒体频道，话题主要围绕建设更加美好的互联网（以及为这个目标而奋斗的人），目前总共播出了 1,000 多期直播节目...
2020年6月07日
我很高兴宣布 Cloudflare TV 即将开播，这是通过Cloudflare 网络播送，覆盖全球的 24x7 全天候流媒体电视台。您可以调至预播电台，并从以下网址查看节目表：cloudflare.tv...
2019年5月16日
今天，我们很高兴在此推出并行流加速技术，这是一种减少人们使用Stream Delivery时网络上实时视频的端到端延迟的新技术。让我们来深入探讨一下实时流延迟，为什么它很重要，以及人们做了什么来改善它。...