在 Cloudflare 上构建您的下一个视频应用程序

2021-11-19

过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。 ...