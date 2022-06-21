可无限扩展的 Access 策略

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Zero Trust 应用程序安全意味着，对应用程序的每一个请求均需通过一套具体定义的安全策略，否则会遭到拒绝。大多数 Zero Trust 解决方案均支持使用用户的身份、设备和位置作为变量来定义此类安全策略。

客户告诉我们，他们希望在定义其 Zero Trust 策略时有更多控制权，更加可定制。

我们很高兴地宣布，从今天起，Access 策略可以在允许用户访问应用程序之前，先行考虑任何信息。我们所谓的任何信息，确实是指绝对意义上的_任何信息_。您现在可以通过 External Evaluation 规则选项构建无限可定制的策略，可以在评估 Access 策略的过程中调用任何 API。

为何构建外部评估规则

过去几年中，我们在 Access 中添加了检查位置和设备状态信息的功能。但根据组织的应用程序和具体要求，总还可以考虑一些其他信号。我们旨在让客户能够检查他们所需的任何信号，无需在 Access 策略中提供任何直接支持。

例如，Cloudflare 安全团队需要能够根据注册表验证用户的 mTLS 证书，确保只有正确的用户通过公司设备访问应用程序。最初，他们考虑在 Access 评估请求后使用 Worker 来检查用户的证书。但这将需要定制软件开发和长期维护。利用 External Evaluation 规则，可以通过 API 调用来验证用户是否为设备出示了正确的证书。对存储了 mTLS 证书和用户设备的映射的 Worker 进行 API 调用。Worker 执行自定义逻辑，然后向 Access 返回真或假。

了解详情

Cloudflare Access 是一个反向代理，位于任何 Web 应用程序之前。如果用户尚未通过身份验证，他们将看到一个登录屏幕，用来进行身份验证。用户必须符合您在 Access 策略中定义的标准。典型的策略大致如下：

用户的电子邮箱后缀为 @example.com

用户使用基于硬件的令牌进行身份验证

用户从美国登录

如果用户通过了该策略，他们将获得一个 cookie，让他们能够访问应用程序，直至会话过期。

如需根据其他自定义标准评估用户，您可以在 Access 策略中添加一个外部评估规则。外部评估规则需要两个值：要调用的 API 端点，和验证任何请求响应是来自可信来源的密钥。

您的标识提供程序验证用户身份后，关于用户、设备和位置的所有信息都将传递至您的外部 API。该 API 向 Access 返回响应——通过或失败，然后 Access 将允许或拒绝用户访问。

该 API 的逻辑示例大致如下：

声明对象包括关于用户、设备和提出请求的网络的所有信息。这个 externalEvaluation 函数可以扩展，用于执行所需的任何业务逻辑。我们提供了一个开源资源库，其中包含使用 Access 声明和验证 Access 签名密钥的代码示例。

/** * Where your business logic should go * @param {*} claims * @returns boolean */ async function externalEvaluation(claims) { return claims.identity.email === '[email protected]' }

这确实非常强大！现在，任何 Access 策略都可以无限扩展，在允许用户访问之前，先行考虑任何信息。潜在的示例包括：

通过构建一个中间件负责检查端点保护工具的 API，与我们尚未集成的端点保护工具集成。

根据外部威胁情报源检查 IP 地址

调用特定行业的用户注册表

等等

关于扩展 Access 政策，我们才刚刚起步。未来，我们希望能更轻松地在允许用户访问应用程序之前，以编程方式决定应该如何对待用户，而不仅仅是允许或拒绝访问。

现在，Cloudflare Zero Trust 仪表板上就有这项功能。请按照本指南开始使用！