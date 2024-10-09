Simon Steiner

Cloudflare One 全新终端安全合作伙伴
2021-03-23
去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。...
2021-03-23
去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。...
2021-03-19
Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。...