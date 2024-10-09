嘉宾博客：来自 Kudelski Security 的 k8s tunnels

2021-12-08

今天，我们很高兴地发表一篇由来自托管安全服务提供商 Kudelski Security 的朋友们撰写的博客文章。几周以前，Kudelski Security 的首席云和安全工程师 Romain Aviolat 向我们的 Zero Trust 团队提出了一个独特的解决方案，解决了一个由 Cloudflare 的 ...