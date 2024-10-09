将 Zero Trust 信号添加到 Sumo Logic，获得更优质的安全洞察
2023-03-14
宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持...继续阅读 »
2023-03-14
宣布在 Sumo Logic 的 Cloud SIEM 中，扩展对 Logpush Zero Trust 日志的自动规范化和相关性支持...继续阅读 »
2022-03-16
我叫 Ryan Marlow，是 Envoy Media Group 的首席技术官。我很高兴与您分享关于 Envoy、Cloudflare 的故事，以及我们是如何使用自动程序管理来监控自动化流量的...
2022-03-14
在 New Relic One 中关联堆栈中的 Cloudflare 日志，对监控和排除故障以保持服务安全、可靠非常有用。我们很高兴能与 New Relic 合作创造一个直接集成来提供这种可见性...
2022-03-14
我们很高兴能宣布，Cloudflare 客户现能将其日志直接推送到 IBM Security QRadar SIEM。这一直接集成为 Cloudflare 和 QRadar SIEM 客户节省了成本，加快了日志交付速度，因为不需要中间云存储...
2021-12-08
今天，我们很高兴地发表一篇由来自托管安全服务提供商 Kudelski Security 的朋友们撰写的博客文章。几周以前，Kudelski Security 的首席云和安全工程师 Romain Aviolat 向我们的 Zero Trust 团队提出了一个独特的解决方案，解决了一个由 Cloudflare 的...
2021年11月19日
本周开发人员聚焦系列最后的故事将由 Tejas Mehta 来讲述，他将分享其制作 cClip 的过程...