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CrowdStrike (KO)

Cloudflare와 CrowdStrike는 파트너 관계를 맺어 CISO에 장치, 응용 프로그램 및 기업 네트워크 전반에 걸쳐 보안 제어를 제공합니다

2022-03-17

Security Week파트너CrowdStrike (KO)Cloudflare Zero Trust보안Zero Trust제품 뉴스

오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...