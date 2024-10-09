통합 위험 대비 태세를 위한 Cloudflare 이용
2024-05-07
Cloudflare의 전역 네트워크에 구축된 사이버 보안 위험 관리 기능의 새로운 제품군인 Cloudflare for Unified Risk Posture는 확장되는 공격면 전반에 걸쳐 자동화된 동적 위험 대비 태세 시행을 통해 기업을 지원할 수 있습니다...계속 읽기 »
2024-05-07
Cloudflare의 전역 네트워크에 구축된 사이버 보안 위험 관리 기능의 새로운 제품군인 Cloudflare for Unified Risk Posture는 확장되는 공격면 전반에 걸쳐 자동화된 동적 위험 대비 태세 시행을 통해 기업을 지원할 수 있습니다...계속 읽기 »
2022-03-17
오늘, CrowdStrike와의 새로운 통합 기능 여러 가지를 발표하게 되어 기쁩니다. 이번 통합은 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 Zero Trust 제품군을 CrowdStrike의 EDR(엔드포인트 위협 감지 및 대응) 및 인시던트 복원 서비스와 결합합니다...