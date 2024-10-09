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CIO Week

더 많은 게시물

2021년 12월 08일

Cloudflare에서 Zaraz를 인수한 이유

오늘 Cloudflare가 Zaraz를 인수했음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Zaraz의 가치 제안은 Cloudflare의 미션과 일맥상통합니다. 웹을 더 안전하고 더 믿을 수 있고 더 빠르도록 만들겠다는 목표죠. 그 목표를 위해 Cloudflare Workers에서 솔루...

CIO Week

2021년 12월 08일

Cloudflare, Zaraz 인수로 서드파티 도구의 클라우드 로딩을 실현

Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...

CIO Week
Zaraz
인수

2021년 12월 06일

하드웨어 방화벽을 Cloudflare One으로 교체하세요

오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...

CIO Week
Cloudflare One
Firewall
Cloudflare Gateway
보안

2021년 12월 06일

Cloudflare One: 일년 후

Cloudflare One은 기업이 최신 엔터프라이즈 네트워크를 구축하고, 효율적이고 안전하게 운영하며, 사내 하드웨어를 폐기할 수 있도록 돕습니다. 해당 제품군을 발표한 지 1년이 넘었으며, 우리는 어떻게 진행되고 있는지 확인하기를 원했습니다...

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