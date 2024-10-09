Gateway DNS를 사용하는 관리형 서비스 공급자의 Cloudflare Zero Trust에 새 기능을 추가합니다 ...

Cloudflare CASB와 DLP가 함께 작동하여 미사용 중인 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다 ...

고객은 이메일 보안과 Cloudflare One의 강력한 기능을 활용하여 기업 네트워크에서 데이터 손실을 방지할 수 있습니다 ...

현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다 ...

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2021년 12월 09일 Cloudflare 보안 센터 소개 오늘 당사는 보안 제품군과 보안 전문 지식 및 고유한 인터넷 인텔리전스를 통합 보안 인텔리전스 솔루션으로 결합하는 Cloudflare Security Center를 론칭합니다 ... 작성자: Malavika Balachandran Tadeusz CIO Week , 보안

2021년 12월 08일 Cloudflare에서 Zaraz를 인수한 이유 오늘 Cloudflare가 Zaraz를 인수했음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Zaraz의 가치 제안은 Cloudflare의 미션과 일맥상통합니다. 웹을 더 안전하고 더 믿을 수 있고 더 빠르도록 만들겠다는 목표죠. 그 목표를 위해 Cloudflare Workers에서 솔루 ... 작성자: Matthew Prince

, John Graham-Cumming CIO Week