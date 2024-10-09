관리형 서비스 공급자의 Cloudflare Zero Trust
2023-01-13
Gateway DNS를 사용하는 관리형 서비스 공급자의 Cloudflare Zero Trust에 새 기능을 추가합니다...계속 읽기 »
2023-01-13
Gateway DNS를 사용하는 관리형 서비스 공급자의 Cloudflare Zero Trust에 새 기능을 추가합니다...계속 읽기 »
2023-01-12
Cloudflare CASB가 Salesforce 및 Box에 새로운 SaaS 통합 두 가지를 추가합니다...
2023-01-11
Cloudflare CASB와 DLP가 함께 작동하여 미사용 중인 중요한 데이터를 보호할 수 있습니다...
2023-01-11
고객은 이메일 보안과 Cloudflare One의 강력한 기능을 활용하여 기업 네트워크에서 데이터 손실을 방지할 수 있습니다...
2023-01-10
현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다...
2023년 1월 09일
Zero Trust 환경 제공 측면에서 Cloudflare는 Zscaler보다 38~55% 더 빠릅니다. 그 이유와 이 사실을 밝혀낸 방법을 살펴보죠...
2021년 12월 11일
기업 네트워크를 구축하는 것은 어렵습니다. 당사는 IT 팀이 지사 건물 3층에 100Mbps의 용량을 추가하는 방법을 구상하는 것이 아니라 직원들의 행복과 생산성을 높이기...
2021년 12월 10일
우리는 Cloudflare가 Microsoft 365 네트워킹 파트너 프로그램(NPP)에 합류하게 된 것을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 Cloudflare One에서 Microsoft 365로 가는 트래픽에 대한 최적화된 ...
2021년 12월 09일
주요 사이버 보험업체 및 사건 대응 공급자들과 고객들의 사이버 위험 완화를 도울 수 있는 사이버 위험 제휴 프로그램을 발표하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. Cloudflare 고객들은 보험료 할인이나 파트너 커버리지...
2021년 12월 09일
오늘 당사는 보안 제품군과 보안 전문 지식 및 고유한 인터넷 인텔리전스를 통합 보안 인텔리전스 솔루션으로 결합하는 Cloudflare Security Center를 론칭합니다...
2021년 12월 08일
오늘 Cloudflare가 Zaraz를 인수했음을 발표하게 되어 매우 기쁩니다. Zaraz의 가치 제안은 Cloudflare의 미션과 일맥상통합니다. 웹을 더 안전하고 더 믿을 수 있고 더 빠르도록 만들겠다는 목표죠. 그 목표를 위해 Cloudflare Workers에서 솔루...
2021년 12월 08일
Cloudflare의 Zaraz 인수와 Cloudflare Zaraz(베타) 출시를 발표하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 출시 대상은 Cloudflare 시스템과 대시보드에 통합되는 Zaraz 제품의 베타 버전입니다. 이 제품을 사용하여 클라우드에서 타사 도구를 관리 및 로드하고 상당한 속도, 프라이버시, 보안 개선을 달성할 수 있습니다. 우리는 첫날부터 Workers...
2021년 12월 08일
우리는 2020년 3월 말경에 Zaraz를 만들기로 결정했습니다. 우리는 다른 제품을 개발 중이던 중 모든 사람들이 웹사이트에 많은 타사가 있을 때 성능에 미치는 영향에 대해 묻는다는 사실을 알게 되었습니...
2021년 12월 08일
오늘 우리는 비할 데 없는 신뢰성과 최고의 성능을 제공하며 인프라 팀의 가장 복잡한 요구사항을 충족할 수 있는 Cloudflare의 새로운 프리미엄 DNS 오퍼링인 Foundation DNS를 발표하려고 합니다....
2021년 12월 07일
곧 고객들이 Cloudflare R2 스토리지에 Cloudflare 로그를 저장할 수 있음을 발표하게 되어 기쁩니다. Cloudflare에 로그를 저장하면 CIO 및 보안 팀에서 인프라를 통합하여 단순성, 비용 절감, 추가 보안을 실현할 수 있습니다....
2021년 12월 06일
오늘, 고객이 하드웨어 방화벽 어플라이언스에서 차세대 네트워크용으로 구축된 진정한 클라우드 네이티브 방화벽으로 전환하도록 지원하는 새로운 기능을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. Cloudflare One은 관리자들이 모든 사용자와 리소스에 대해 일관...
2021년 12월 06일
Cloudflare One은 기업이 최신 엔터프라이즈 네트워크를 구축하고, 효율적이고 안전하게 운영하며, 사내 하드웨어를 폐기할 수 있도록 돕습니다. 해당 제품군을 발표한 지 1년이 넘었으며, 우리는 어떻게 진행되고 있는지 확인하기를 원했습니다...
2021년 12월 05일
최고 정보 책임자(CIO)의 세계는 변했습니다. 오늘날의 기업 네트워크는 5~10년 전과 환경이 전혀 다릅니다. 이러한 변화 때문에 가시성과 보안에 취약점이 생기고, 높은 비용과 운영상의 부담이 초래되며, 네트워크가 취약하고 불안정해졌습니다....