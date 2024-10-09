진화하는 QR 피싱 위협에 맞서 Cloudflare Cloud Email Security를 보호하는 방법
2024-04-17
Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요...계속 읽기 »
2024-04-17
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2024-03-04
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2023-08-16
2023년 피싱 위협 보고서는 12개월 동안의 이메일 보안 데이터를 기반으로 수백만 건의 악성 이메일, 브랜드 사칭 사례, ID 사기 및 기타 주요 공격 추세를 분석합니다...
2022-06-20
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...