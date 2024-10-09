Defensive AI: 차세대 위협에 맞서는 Cloudflare의 프레임워크

2024-03-04

피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다 ...