미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...

Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요 ...

피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다 ...

2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다 ...

2023년 피싱 위협 보고서는 12개월 동안의 이메일 보안 데이터를 기반으로 수백만 건의 악성 이메일, 브랜드 사칭 사례, ID 사기 및 기타 주요 공격 추세를 분석합니다 ...

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