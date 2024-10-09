피싱이 난무했던 한 주간과 그러한 피싱이 여러분에게 의미하는 것
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...계속 읽기 »
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...계속 읽기 »
2024-04-17
Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요...
2024-03-04
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2023-08-21
2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다...
2023-08-16
2023년 피싱 위협 보고서는 12개월 동안의 이메일 보안 데이터를 기반으로 수백만 건의 악성 이메일, 브랜드 사칭 사례, ID 사기 및 기타 주요 공격 추세를 분석합니다...
2023년 3월 14일
신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다...
2022년 6월 20일
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...
2022년 3월 14일
Area 1 인수가 완료되면, 2022년 2분기 초에 예상하는 대로 모든 유료 셀프 서비스 요금제에 추가 비용 없이 이메일 보안 기술에 대한 액세스 권한을 부여할 계획입니다...
2021년 9월 27일
Cloudflare는 오늘 이메일 스푸핑 및 피싱에 맞서면서 이메일의 전달성을 개선하기 위한 새로운 도구를 선보입니다. 사용자는 새로운 Email Security DNS Wizard를 통해 다른 사람이 자신의 이름으로 악의적 이메일을 보내지 못하도록 방지하는 DNS...