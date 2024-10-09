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피싱

온라인 보안 및 2023년 공격 환경에 대한 8월 읽기 목록

2023-08-21

Reading List (KO)보안공격DDoS랜섬 공격피싱추세

2023년에도 사이버 보안은 처리하기 어려운 결과를 초래할 수 있는 사이버 공격에 휘말리는 위험을 감수하고 싶지 않은 사람들에게 필수 요소가 될 것입니다. 이하 올해의 트렌드, 공격에 대해 알아야 할 사항, Cloudflare를 사용하여 보호하는 방법에 대한 가이드가 포함된 읽기 목록을 소개합니다...

더 많은 게시물

2023년 3월 14일

정교한 사기꾼과 피싱 범죄자들이 실리콘밸리뱅크의 고객을 노리는 방법

신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다...

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