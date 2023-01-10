CIO가 Cloudflare One를 선택하는 이유는 무엇일까요?

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Cloudflare의 첫 고객은 "웹 애플리케이션 방화벽 벤더" 또는 DDoS 완화 콘텐츠 전송 네트워크 업체로 Cloudflare를 찾았습니다. 우리는 그러한 카테고리 등 수십 개 분야에서 문제를 해결함으로써 신뢰를 얻었습니다. 현재 100,000명 이상의 고객이 Cloudflare를 이용하여 인터넷 자산을 보호하고 전송합니다.

하지만 지난 몇 년 동안 우리와 CIO들과의 대화는 진화했습니다. 특정 제품을 중심으로 한 논의는 더 이상 진행되지 않았습니다. CIO와 더불어 CSO 또한 기업 전체의 연결과 보안을 관리해야 하는 과제를 안고 우리에게 접근해 왔습니다. 해당 기업에서 자체의 목표를 제로 트러스트라고 설명하든, 보안 접속 서비스 엣지(SASE)라고 설명하든, 기업에서는 기존 장비와 포인트 솔루션으로는 더 이상 추세를 따라잡을 수 없었습니다. 그래서 우리는 이들을 지원하기 위해 Cloudflare One을 구축했습니다.

현재 10,000여 개의 조직에서 자체의 사용자, 장치, 애플리케이션, 데이터를 연결하고 보호해주는 Cloudflare One을 신뢰하고 있습니다. CIO Week의 일환으로, 우리는 Cloudflare를 선택한 이유를 더 잘 이해할 수 있도록 규모가 큰 고객 중 일부 리더와 이야기를 나눴습니다.

피드백은 다음과 같은 6가지 주제를 중심으로 이루어졌습니다.

Cloudflare One은 더욱 완벽한 보안을 제공합니다. Cloudflare One은 팀의 속도를 높여줍니다. Cloudflare One은 관리하기가 더 쉽습니다. Cloudflare One 제품들은 함께 사용하면 더욱 효과적입니다. Cloudflare One은 가장 비용 효율적인 종합 SASE 제품입니다. Cloudflare는 단일 보안 벤더가 될 수 있습니다.

귀하가 Cloudflare를 처음 사용하거나 우리의 인터넷 자산 제품에 더 익숙한 경우, 다른 고객이 이 여정에 어떻게 접근했는지, 왜 Cloudflare와 파트너 관계를 맺었는지 알려드릴 수 있게 되어 기쁩니다. 오늘의 포스팅에서는 이들 고객의 피드백을 자세히 분석합니다. 직접 문의하고 싶을 경우 맨 아래로 건너뛰시면, 채팅할 시간을 기꺼이 마련하겠습니다.

Cloudflare One, 더욱 완벽한 보안을 제공

고객과의 첫 번째 SASE 대화는 우리가 Cloudflare를 어떻게 안전하게 유지하는지에 관한 질문으로 시작되었습니다. 고객의 인터넷 자산은 보안과 가용성을 위해 당사에 의존하고 있으며, 고객이 당사를 신뢰하기로 결정한 데에는 당사의 정책이 중요한 역할을 했습니다.

그건 타당합니다. 우리는 공격 대상으로 인기가 있습니다. 하지만 우리는 속도를 늦추지 않으면서도 우리를 안전하게 보호할 수 있는 제품을 시중에서 찾을 수 없었습니다. 대신 우리는 자체 네트워크를 사용하여 직원들을 내부 리소스에 연결하고 그 직원들이 나머지 인터넷에 연결하는 방식을 보호하기로 결정했습니다.

우리가 자체 사설 네트워크를 대체하기 위해 무엇을 구축했는지 알게 된 고객들이 자기네도 이용할 수 있는지 문의하기 시작했습니다. CIO들은 우리와 똑같은 제로 트러스트 여정을 함께하고 있었습니다. CIO들은 대중에게 공개된 리소스에 대해 업계에서 가장 포괄적인 보안을 제공하겠다는 약속을 신뢰하고 자체 기업 전체에도 동일한 보안을 제공하기 위해 파트너십을 맺기 시작했습니다.

우리는 지난 몇 년 동안 우리 내부 팀과 CIO들의 피드백을 바탕으로 Cloudflare One에 계속 투자해 왔습니다. 우리의 최우선 과제는 내부 네트워크를 제로 트러스트 제어를 기본으로 적용하는 모델로 교체하는 것이었습니다. 우리는 애플리케이션을 수정할 필요 없이 보안 팀의 요구에 맞게 조정할 수 있는 제어 기능을 만들었습니다. 또한 특정 애플리케이션에 하드 키를 강제로 적용하거나 특정 국가에 대한 액세스를 제한하거나 사용자에게 관리자의 승인 요청 을 요구하도록 하는 규칙을 추가했습니다. 이러한 유연성 덕분에 모든 요청과 모든 연결을 내부 도구의 민감도에 맞는 방식으로 면밀히 조사할 수 있었습니다.

그런 다음 우리는 회의적인 시각을 다른 방향으로 돌렸습니다. 이 여정을 함께한 고객들은 "나머지 인터넷에서는 어떻게 제로 트러스트를 구현할 수 있을까요?"라고 질문했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 Cloudflare의 네트워크를 다른 방향으로 전환했습니다. 세계에서 가장 빠른 DNS 확인자와 우리만의 독특한 관점을 결합하여 인터넷의 위협 패턴을 마련함으로써 우리의 DNS 필터링 제품을 구축했습니다. 포괄적인 보안 웹 게이트웨이와 네트워크 방화벽을 계층화했습니다. 잠재적으로 위험한 사이트를 Cloudflare의 격리된 브라우저로 전송하였습니다. 이는 사용성 측면에서 업계를 발전시키는 고유한 솔루션입니다.

최근에는 SaaS 애플리케이션에 있는 데이터를 제어하고 중요한 데이터가 기업 외부로 유출되는 것을 방지하는 데 도움이 되는 도구를 개발하기 시작했습니다. 고객들이 우리와 함께 이 과정의 모든 단계를 채택하는 것을 기쁜 마음으로 지켜보았지만, 우리는 대부분의 벤더가 SASE 스택의 일부로 간주하지 않는 이메일의 위험에 대해 다른 CIO 및 CSO의 의견을 계속 비교했습니다.

또한 Cloudflare를 겨냥한 이메일 기반 피싱 공격을 모니터링하는 데 아주 많은 시간을 할애했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 우리는 Area 1 Email Security를 배포했습니다. Area 1의 효과는 우리 팀을 놀라게 했고, Cloudflare One의 일환으로 고객에게 동일한 보안을 제공할 수 있도록 회사를 인수하게 되었습니다.

CIO들이 우리에게 해결해야 할 보안 문제를 설명하면, 우리는 그 문제를 해결한 경험을 바탕으로 완벽한 솔루션을 추천할 수 있습니다. Cloudflare에서는 보안을 유지하는 방법에는 지름길이 없으며, 고객도 기업을 안전하게 유지하는 방법에 있어 지름길이 없다는 것을 알고 있습니다.

소셜 미디어 기업의 Zero Trust 보안

Cloudflare와 마찬가지로 소셜 미디어 서비스도 인기 있는 공격 대상입니다. 세계에서 가장 유명한 소셜 미디어 플랫폼 중 한 곳의 보안팀에서는 액세스 제어를 정비하는 프로젝트를 시작하면서 피싱 공격과 내부망 이동으로부터 플랫폼을 안전하게 보호할 수 있는 벤더에 대한 종합 평가를 실시했습니다. 이 플랫폼에서는 Cloudflare 네트워크에서 제공되는 세분화된 액세스 제어와 최종 사용자의 속도 저하 없이 모든 요청 또는 연결에 대해 평가할 수 있는 보안 정책 계층 때문에 Cloudflare One을 선택했습니다.

Cloudflare One으로 팀 속도 향상

많은 고객이 속도를 필요로 하므로 캐시, 스마트 라우팅 등의 애플리케이션 서비스 제품부터 시작합니다. 인터넷 자산의 성능은 수익에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 고객은 Cloudflare를 사용하여 몇 밀리초라도 단축할 기회를 찾습니다.

SASE 문제를 해결하기 위해 당사에 문의하는 CIO들은 보안 및 유지보수보다 성능을 더 우선으로 생각하는 경향이 있습니다. 초기 대화에서 그런 CIO들은 자체의 성능 목표를 "사용자가 불만을 제기하지 않을 정도로 좋은 성능"이라고 설명합니다.

이러한 불만 사항으로 인해 IT 헬프데스크 티켓이 발생하지만, CIO는 보안을 위해 속도를 희생하는 데 익숙해져 있습니다. 우리는 CIO들이 타협할 필요가 없다고 믿습니다. CIO들은 Cloudflare 네트워크의 성능 덕분에 최종 사용자의 경험이 개선되고 IT 관리자의 간접 비용이 줄어들기 때문에 Cloudflare One을 선택합니다.

우리는 사용자가 처음 접속하는 순간부터 속도를 높입니다. 고객 팀원이 인터넷에서 목적지를 방문하면 웹 사이트 주소를 찾기 위한 DNS 쿼리로 사용자 경험이 시작됩니다. Cloudflare는 세계에서 가장 빠른 DNS 확인자(1.1.1.1)를 실행하며, SASE 제품의 DNS 필터링 기능도 동일한 기술을 사용합니다.

다음으로, 사용자의 기기가 연결을 실행하고 HTTP 요청을 대상에게 보냅니다. 사용자의 기기에 있는 Cloudflare 에이전트는 우리의 Rust 기반, 오픈 소스 WireGuard 구현인 BoringTun을 사용하여 이를 수행합니다. WireGuard를 사용하면 배터리 수명이나 보안에 영향을 주지 않으면서도 네트워크를 통해 인터넷에 고성능 온램프를 제공할 수 있습니다. 동일한 기술이 당사의 WARP 소비자 제품을 사용하는 수백만 명의 사용자를 지원합니다. 우리는 지속해서 사용자들의 피드백을 받아 WARP를 최적화하여 기업 사용자의 연결 방식을 개선하고 있습니다.

마지막으로, 사용자들은 우리 네트워크에 의존하여 목적지에 연결하고 응답을 반환합니다. 홍보된 IPv4 주소로 측정한 전 세계 3,000개 상위 네트워크 중 당사는 1,310개에서 가장 빠른 순위를 차지했습니다. 연결되면 우리는 스마트 라우팅 기술을 적용하여 네트워크를 통해 사용자를 라우팅해서 목적지를 오가는 가장 빠른 경로를 찾습니다.

우리가 새로운 기술을 개발하여 Cloudflare One의 속도를 개선하지만, 우리도 빛의 속도는 바꿀 수 없습니다. 우리는 대신 웹 사이트를 사용자와 더 가깝게 연결하여 거리를 단축합니다. Cloudflare는 HTTP 인터넷의 20% 이상을 위한 역방향 프록시입니다. 우리는 귀사의 직원이 우리의 보안 웹 게이트웨이에 연결하는 것과 동일한 데이터 센터에서 해당 웹 사이트를 서비스합니다. 많은 경우, Cloudflare One의 필터링을 적용하는 곳에서 몇 센티미터 떨어진 서버에서 콘텐츠를 전송할 수 있으므로 몇 밀리초를 단축하고 더 많은 홉의 필요성을 줄일 수 있습니다.

미국 연방 정부를 위한 더 빠른 DNS 필터링

사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 미국 국토안보부 내에서 "국가 위험 고문"으로 활동합니다.1 작년에 CISA에서는 민간 정부 보호를 위한 DNS 확인자를 찾으려는 프로그램을 시작했습니다. 이러한 기관과 부서는 대도시와 시골 지역 등 전국 각지에서 운영되고 있으며, 사용자가 있는 곳과 가까운 곳에서 빠른 DNS 확인을 제공할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 철저한 평가 후, 이들은 Accenture Federal Services와 협력하여 Cloudflare를 미국을 보호하는 DNS 확인자로 선택했습니다.

포춘지 선정 500대 에너지 기업에서의 성과

미국의 어느 에너지 회사에서는 Zscaler를 배포하려고 시도했지만, 사용자의 속도를 느리게 만드는 시스템을 통합하고 유지 관리하려고 시도하며 8개월을 보낸 후 좌절했습니다. 이 조직은 이미 Cloudflare에서 네트워크 계층 DDoS 방어 제품을 통해 트래픽을 가속하는 기능을 관찰하고 Cloudflare One으로 파일럿을 실행했습니다. 철저한 테스트를 거친 후, 팀에서는 특히 Cloudflare의 분리된 브라우저 제품에서 성능이 상당히 향상되는 것을 관찰하고 Zscaler를 제거하고 Cloudflare를 중심으로 통합하기로 결정했습니다.

더 쉽게 관리할 수 있는 Cloudflare One 제품

Cloudflare One과 같은 SASE 솔루션이 대체하는 도구는 관리하기가 번거롭습니다. 하드웨어 장비 또는 이에 상응하는 가상 장비는 사전 배포 작업, 유지 관리, 업그레이드 등을 위하여 지속해서 투자해야 합니다. 다른 클라우드 기반 SASE 공급업체로 마이그레이션하면 일부 IT 팀에서 어려움을 줄일 수 있지만, 이는 낮은 기준입니다.

CIO들은 솔루션 관리 능력이 보안 성과만큼이나 중요하다고 말합니다. 선택한 벤더에서 배포하기가 어려운 경우 마이그레이션이 지연되어 첨단 기능을 채택하지 못하게 됩니다. 솔루션을 사용하거나 관리하기가 어려운 경우, 팀원들이 솔루션 사용을 피하는 방법을 찾거나 IT 관리자가 시간을 낭비하게 됩니다.

우리는 전체 IT 부서가 없는 팀을 포함하여 모든 규모의 팀에서 가장 진보된 SASE 기술을 사용할 수 있도록 Cloudflare One을 구축했습니다. 우리는 운영 오버헤드 없이 구성하고 배포할 수 있는 시스템을 구축하는 데 투자했습니다. 그 결과 10,000여 개의 팀에서 Cloudflare One을 사용하고 있습니다. 사용 편의성에 대한 동일한 노력은 엔터프라이즈 IT 및 보안 팀에도 적용되며, 이 팀에서는 세계 최대 규모의 여러 조직 중 일부를 위해 Cloudflare One을 배포합니다.

또한 글로벌 규모의 대규모 배포를 관리할 때 발생하는 고유한 문제에 대해 CIO와 팀으로부터 받은 피드백에 따라 맞춤화된 기능을 제공합니다. 어떤 경우에는 팀에서 수백 개의 정책을 업데이트해야 하거나 글로벌 부서에서 수십 명의 관리자에게 의존하여 변경 사항을 조정해야 합니다. 우리는 모든 Cloudflare One 기능을 관리하기 위해 API 지원을 제공하며, 아울러 동료 검토를 거친 코드형 구성 관리 옵션이 필요한 팀을 위해 Terraform 공급자를 유지 관리합니다.

포춘지 선정 500대 통신 사업자가 경험한 사용 편의성

우리는 모든 규모의 팀에서 이러한 기술을 이용할 수 있도록 신용카드만 있으면 누구나 무료 요금제와 종량제 요금제를 이용할 수 있도록 하고 있습니다. 때로는 세계 최대 규모의 팀도 이러한 플랜으로 시작하기도 합니다. 유럽의 한 포춘지 선정 500대 기업(통신 회사)에서는 개발자 운영팀(DevOps)이 기존 VPN에 대한 인내심을 잃게 되자 월별 구독으로 Zero Trust 플랫폼을 도입하기 시작했습니다. 조직 내 개발자들은 기존 사설 네트워크 때문에 업무에 필요한 도구에 대한 액세스 속도가 느려진다는 불만을 토로했습니다.

DevOps 관리자는 Cloudflare 영업 담당자와의 대화 없이도 몇 분 만에 설정할 수 있게 되자 Cloudflare One을 채택했습니다. 현재 이 회사에서는 Cloudflare One을 사용하여 내부 리소스를 보호하고 10만 명 이상의 직원이 인터넷에 접속하는 경로를 보호하고 있습니다.

Cloudflare One 제품들은 함께 사용하면 더욱 효과적입니다

SASE 평가를 시작하는 CIO는 포인트 솔루션 모음을 대체하려고 시도하는 경우가 많습니다. 이러한 제품을 통합하는 작업은 IT 부서에서 더 많은 시간을 투입해야 하며, 이러한 도구 간의 간극으로 인해 보안 사각지대가 생겨납니다.

그러나 많은 SASE 공급업체에서는 포인트 솔루션만 모아놓은 플랫폼을 제공합니다. 인보이스는 하나지만, 상호 운용성 및 보안 문제와 관련하여 동일한 문제점이 남아 있습니다. 우리는 기존 하드웨어 공급자의 클라우드 기반 대안에 여전히 이러한 문제가 남아있다는 사실을 깨닫고 벤더 검색 범위를 넓힌 CIO들 및 CSO들과 이야기를 나누어보았습니다.

CIO는 Cloudflare One을 선택할 때 포괄적인 단일 SASE 솔루션을 선택하게 됩니다. 우리는 어떤 기능이나 제품도 고립된 섬이 되어서는 안 된다고 생각합니다. 합계는 부분들보다 커야 합니다. Cloudflare One에서 구축하는 모든 기능은 유지 관리 오버헤드를 추가하지 않으면서도 이미 사용 가능한 기능에 더 많은 가치를 부여합니다.

조직에서 제로 트러스트 액세스 제어를 통해 애플리케이션을 보호하는 경우, 버튼 하나로 Cloudflare의 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)을 인라인으로 실행하도록 설정할 수 있습니다. 알 수 없는 링크를 클릭하는 사용자는 추가 단계 없이 격리된 브라우저에서 해당 웹 사이트를 열 수 있습니다. 곧 출시될 예정이며, 관리자가 전송 중인 데이터 필터를 위해 구축하는 것과 동일한 데이터 손실 방지(DLP) 규칙이 API 기반 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)를 통해 미사용 데이터에 적용됩니다.

전국 주거 서비스 제공업체의 제품 통합

불과 몇 달 전, 배관 및 실내 온도 조절기 수리 등의 주거용 서비스를 제공하는 미국의 한 전국적인 서비스 제공업체에서는 기존 클라우드 기반 보안 벤더의 이질적인 스택을 단일 솔루션으로 통합할 수 있다는 이유로 Cloudflare One을 선택했습니다. 이 업체에서는 단일 브랜드 이름으로 포인트 솔루션을 통합하는 다른 벤더들을 평가한 결과, 수천 명의 직원을 위해 Cloudflare의 Zero Trust 네트워크 액세스 솔루션과 아웃바운드 필터링 제품을 함께 배포하는 것이 더 가치 있다는 것을 알게 되었습니다.

Cloudflare One, 가장 비용 효율적인 종합 SASE 제품

일부 CIO는 제로 트러스트 기능을 수행하거나 수행을 시도하는 하드웨어 장비 모음을 대체하기 위해 Cloudflare에 접근합니다. 클라우드 기반 솔루션으로 마이그레이션하기로 결정하면, 해당 하드웨어의 라이선스 및 유지보수 비용을 계속 지출하지 않아도 되고 SSE 목표를 더 잘 지원할 수 있는 최신 하드웨어를 구매하기 위한 새로운 자본 지출을 피할 수 있으므로 즉각적인 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

임시 방편용 장치를 버릴 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다. 우리는 지난 10년 동안 100,000여 개의 조직에서 하드웨어를 없애고 더 빠르고 안전하며 비용 효율적인 솔루션을 도입할 수 있도록 지원했습니다. 그러나 작년에 우리는 CIO들이 이 문제의 새로운 형태를 들고 우리에게 접근해오는 것을 보았습니다. 그건 바로 리뉴얼입니다. 2~3년 전에 클라우드 기반 SSE 솔루션을 처음 도입한 CIO들은 이제 기존 벤더로부터 무리한 가격 인상 압력을 받았다고 이야기합니다.

Cloudflare와는 달리 이러한 벤더 중 상당수는 트래픽 증가에 따라 확장하는 데 어려움이 있는 전용 장비에 의존합니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 이들 벤더는 더 많은 장비를 구매했으며, 이제 기존 고객과 신규 고객에게 부과할 가격에 해당 비용을 포함시킬 방법을 찾아야 합니다. 다른 벤더들은 퍼블릭 클라우드 공급자에 의존하여 서비스를 실행합니다. 이들 공급자는 가격을 인상하면서 사용량에 따라 확대되는 비율로 고객에게 비용을 전가합니다.

Cloudflare의 네트워크는 Cloudflare One이 시장의 그 어떤 제품보다 비용 효율적이며 포괄적인 SASE 제품을 제공할 수 있도록 해주는 다른 모델을 제공합니다. 전용 장비를 배포하는 대신, Cloudflare에서는 상용 하드웨어를 배포하고, 그 위에 모든 Cloudflare 서비스를 실행할 수 있도록 하여 봇 관리 기능에서 Worker에 이르기까지 모든 사용 사례에 맞게 확장 및 축소할 수 있으며, 여기에는 SASE 제품이 포함됩니다. 또한 여러 벤더로부터 정확히 동일한 구성의 서버 하드웨어를 구매하여 공급망 유연성을 확보하고 특정 벤더의 구성 요소 하나로 인해 하드웨어 비용이 상승하는 위험을 줄입니다.

우리가 해당 하드웨어의 컴퓨팅 비용의 효율성에 집착하는 이유는 오늘날 전 세계 HTTP 인터넷의 20% 이상이 이 하드웨어에 의존하고 있기 때문입니다. 모든 서비스가 Cloudflare One을 포함한 모든 서버에서 실행될 수 있기 때문에 컴퓨팅 효율성에 대한 투자는 Cloudflare One에도 도움이 됩니다. 또한 Cloudflare One의 용량을 위해 특별히 더 많은 하드웨어를 구매할 필요가 없습니다. 우리는 세계 최대 인터넷 자산의 수요에 따라 확장할 수 있도록 네트워크를 구축했습니다. 이 모델을 통해 모든 엔터프라이즈 SASE 배포의 트래픽이 급증하더라도 알아차리지 못하는 가운데 흡수할 수 있습니다.

그러나 모든 네트워크 기반 제품과 마찬가지로 Cloudflare One에는 또 다른 비용 요소인 전송이 있습니다. 우리는 고객 기업 직원의 트래픽을 목적지까지 안정적으로 전송해야 합니다. 역방향 프록시를 사용하는 경우 해당 목적지가 이미 우리 네트워크에 있는 경우가 많지만, 직원들이 다른 웹 사이트를 필요로 하는 경우도 있습니다.

다행히도 지난 10년 동안 우리는 전송 비용을 줄이거나 없애기 위해 노력해왔습니다. 많은 경우, 우리의 역방향 프록시는 거래소와 ISP에서 우리에게 전송 수수료를 면제하도록 동기를 부여합니다. 사용자에게 우리 네트워크를 사용하는 점점 더 많아지는 웹 사이트에 가장 빠르고 안정적인 경로를 제공하는 것이 그들에게 가장 이익이 되기 때문입니다. 우리가 SASE 고객을 위해 네트워크를 다른 방향으로 전환해도 우리는 여전히 동일한 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다.

아프리카 인프라 기업의 비용 절감

올해 초 남아프리카 공화국에 기반을 둔 한 인프라 기업에서 바로 이 문제로 Cloudflare를 찾아왔습니다. 이 기업의 기존 클라우드 기반 보안 웹 게이트웨이 벤더인 Zscaler에서는 동일한 서비스에 대해 가격을 큰 폭으로 인상하겠다고 하며 고객이 동의하지 않으면 시스템을 중단시키겠다고 위협했습니다. 대신, 이 인프라 기업에서는 이미 인터넷 자산에 대하여 우리 네트워크를 신뢰하고 있었으며, 기존 SASE 벤더를 버리고 기능 손실 없이 더 비용 효율적인 Cloudflare One 모델을 선택하기로 결정했습니다.

Cloudflare는 단일 보안 및 연결 벤더가 될 수 있습니다

지급해야 하는 인보이스와 관리해야 하는 벤더의 수를 줄이고 싶다는 CIO들이 점점 더 많아지고 있습니다. 우리의 SASE 플랫폼을 채택한 수백 개의 기업은 애플리케이션 서비스 및 애플리케이션 보안 제품의 고객으로 시작했습니다.

이는 두 가지 형태로 나타나고 있습니다. 첫 번째 형태에서, CIO는 여러 보안 포인트 솔루션을 단일 SASE 배포로 짜깁기하여 통합하는 것이 어렵다고 설명합니다. 이들 기업에서는 위에서 설명한 이유, 즉 CIO 팀은 서로 더 잘 작동하는 기능의 이점을 누리고 여러 시스템을 유지 관리할 필요가 없다는 점 때문에 우리 네트워크를 선택했습니다.

두 번째 형태에서는 SASE에서 퍼블릭 클라우드 인프라에 이르는 다양한 사용 사례에서 더 많은 클라우드 기반 서비스로 마이그레이션하면서 벤더의 비대화가 발생했습니다. 자체 팀에서 어떤 벤더로부터 구매했는지, 그 서비스 중 어떤 서비스를 사용하고 있는지조차 파악하는 데 어려움을 겪는 고객들의 이야기를 들어보았습니다.

벤더가 늘어나면 비용과 시간 측면에서 더 많은 비용이 발생합니다. 재정적인 측면에서는, 각 벤더의 계약 모델에는 단일 벤더에 지불할 때에는 중복될 수 있는 고정 플랫폼 비용과 같은 새로운 수수료가 도입될 수 있습니다. 관리 측면에서 보면, 새로운 벤더가 추가될 때마다 문제가 발생했을 때 찾아야 할 계정 관리자가 한 명 더 추가되거나 여러 시스템에 영향을 미칠 수 있는 문제를 디버깅할 때 관여할 벤더가 한 명 더 추가됩니다.

Cloudflare One, 애플리케이션 서비스, 애플리케이션 보안을 번들로 제공하면 조직에서는 보안 및 가속화에 필요한 모든 연결을 단일 벤더에 의존할 수 있습니다. 웹 사이트의 캐시 규칙 사용자 지정부터 Zero Trust 배포의 잠재적 허점 검토에 이르기까지 모든 작업을 단일 제어 영역에 의존할 수 있습니다. CIO는 수십 개의 잠재적 벤더를 거쳐야 했던 요청을 에스컬레이션하는 데 도움이 필요한 경우 Cloudflare Customer Success 관리자에게 연락할 수 있는 단일 연락 창구를 갖게 됩니다.

10,000명의 직원이 근무하는 연구 출판사의 벤더 통합

미국의 한 대형 데이터 분석 회사에서는 동일한 여정의 일환으로 Cloudflare One을 선택했습니다. 이 회사에서는 먼저 애플리케이션의 부하를 분산하고 DDoS 공격으로부터 사이트를 보호하기 위해 Cloudflare를 찾았습니다. 우리 플랫폼에 익숙해지고, 대중에게 공개되는 애플리케이션에 사용하던 성능 주요 기능을 내부 리소스에 어떻게 제공할 수 있는지 알게 된 후, 이 회사에서는 Zscaler와 Cisco 대신 Cloudflare One을 선택했습니다.

모든 CIO가 동일한 동기를 공유하는 것은 아닙니다. 앞서 언급한 이유 중 비즈니스, 업계, 제로 트러스트 도입 여정의 단계에 따라 더 중요한 이유가 있을 수 있습니다.

우리는 상관없습니다! 여러분이 왜 검색을 하는지, 어떻게 도와드릴 수 있는지 자세히 알아보고 싶습니다. 우리는 SASE 옵션을 평가하고 있는 조직의 의견을 경청하고 Cloudflare One을 이해하고 실험할 수 있도록 돕는 전담 팀을 보유하고 있습니다. 접촉해보시려면 여기에서 알려주세요. 연락드리겠습니다.

아직 누군가와 대화하는 것을 피하고 싶으신가요? Cloudflare One의 거의 모든 기능은 최대 50명의 사용자가 무료로 사용할 수 있습니다. 많은 대규모 기업 고객이 무료 요금제에서 제품을 직접 살펴보는 것부터 시작합니다. 여기 링크를 참조하시기 바랍니다.

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1https://www.cisa.gov/about-cisa