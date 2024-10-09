AI Gateway는 누구나 이용 가능함: 생성형 AI 워크로드를 관리하고 확장하기 위한 통합 인터페이스
2024-05-22
AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...계속 읽기 »
2024-05-22
AI Gateway는 AI 앱의 속도, 안정성, 관찰 가능성을 제공하는 AI 운영 플랫폼입니다. 단 한 줄의 코드만으로 레이트 리미팅, 맞춤 캐싱, 실시간 로그, 여러 공급자에 대한 집계 분석 등 강력한 기능을 사용할 수 있습니다...계속 읽기 »
2024-03-14
Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...
2023-09-27
AI Gateway는 개발자가 AI 앱에 대한 제어 능력을 강화하고 가시성을 확보할 수 있도록 지원하므로 관찰 가능성, 안정성 및 확장에 대한 걱정 없이 빌드에만 집중할 수 있습니다. AI Gateway는 거의 모든 AI 앱에 필요한 것들을 처리하여 엔지니어링 시간을 절약할 수 있으므로 개발자는 빌드에 집중할 수 있도록 합니다...