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Cloudflare 블로그

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AI Gateway (KO)

Cloudflare AI 제품의 토큰 길이 부채널 공격 완화

2024-03-14

Bug Bounty (KO)LLMVulnerabilities개발자 플랫폼Workers AIAI Gateway (KO)SASE

Workers AI 및 AI Gateway 팀은 최근 공개 버그 바운티 프로그램을 통해 제출된 보고와 관련하여 Ben Gurion 대학교의 보안 연구진과 긴밀하게 협력했습니다. 이 과정을 통해 Cloudflare는 모든 LLM 공급자에게 영향을 미치는 취약점을 발견하고 완벽하게 패치를 적용했습니다. 그 이야기는 다음과 같습니다...

AI Gateway 발표: 더 믿을 수 있고, 관찰 가능하며, 확장할 수 있는 AI 응용 프로그램

2023-09-27

창립기념일 주간AI Gateway (KO)제품 뉴스AI

AI Gateway는 개발자가 AI 앱에 대한 제어 능력을 강화하고 가시성을 확보할 수 있도록 지원하므로 관찰 가능성, 안정성 및 확장에 대한 걱정 없이 빌드에만 집중할 수 있습니다. AI Gateway는 거의 모든 AI 앱에 필요한 것들을 처리하여 엔지니어링 시간을 절약할 수 있으므로 개발자는 빌드에 집중할 수 있도록 합니다...