Cloudflare에서 추상 구문 트리(AST)를 사용하여 Workflows 코드를 시각적 다이어그램으로 변환하는 방법
2026-03-27
이제 워크플로가 대시보드의 단계 다이어그램으로 시각화됩니다. TypeScript 코드를 워크플로우를 시각적으로 표현하는 것으로 변환하는 방법은 다음과 같습니다. ...계속 읽기 »
2026-03-27
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2025-11-10
다단계 애플리케이션을 실행하기 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows가 이제 Python을 지원합니다. 즉, 마찰은 줄어들고, 가능성은 많아지며, Cloudflare를 기반으로 구축해야 할 또 다른 이유가 생깁니다....
2025-11-04
Cloudflare Workflows의 엔드투엔드 테스트는 어려웠습니다. cloudflare:test에 최고 수준의 Workflows 지원을 도입합니다. 가장 복잡한 애플리케이션에 대해 완전한 자기 검사, 조롱 및 격리된, 안정적인 테스트가 가능합니다....
2025-04-07
Workers를 기반으로 직접 구축된 지속형 실행 엔진인 Workflows를 이제 일반 사용자가 이용할 수 있습니다. 저희는 새로운 휴먼인더루프(human-in-the-loop) 기능, 더 큰 규모, 더 많은 메트릭을 도입했습니다....