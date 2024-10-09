무제한 완화: 제한 없는 DDoS 방어

2017-09-25

이번 주에 Cloudflare에서는 7주년을 맞습니다. 이번 주에 매일 일련의 제품을 발표하고 고객에게 중요한 새 혜택을 드리는 것이 전통이 되었습니다. 제가 특히 자랑스럽게 생각하는 무제한 완화가 첫 번째 혜택입니다 ...