Workers가 내부 유지 관리 일정 파이프라인을 강화하는 방법
2025-12-22
물리적 데이터 센터 유지 관리는 전역 네트워크에서 위험합니다. 당사는 중단되는 작업을 안전하게 계획할 수 있도록 워커스에 유지 관리 스케줄러를 구축했으며, 여러 데이터 소스와 메트릭 파이프라인 위에 있는 그래프 인터페이스를 통해 인프라 상태를 확인하여 확장 문제를 해결했습니다....계속 읽기 »
2025-12-22
물리적 데이터 센터 유지 관리는 전역 네트워크에서 위험합니다. 당사는 중단되는 작업을 안전하게 계획할 수 있도록 워커스에 유지 관리 스케줄러를 구축했으며, 여러 데이터 소스와 메트릭 파이프라인 위에 있는 그래프 인터페이스를 통해 인프라 상태를 확인하여 확장 문제를 해결했습니다....계속 읽기 »
2024-03-04
보안 고려 사항은 소프트웨어 설계의 필수적인 부분이어야 하며, 사후에 고려해서는 안 됩니다. Cloudflare가 CISA의 보안 설계 원칙을 준수하고 업계를 변화시키는 방법을 살펴보세요...
2018-07-06
사내에서 DDoS 대응팀은 종종 "패킷 버리는 사람들"이라 불립니다. 다른 팀이 우리 네트워크를 통해 지나가는 트래픽으로 스마트한 일을 하며 신나할 때 우리는 그걸 버리는 여러가지 방법을 찾아가며 즐거워 합니다....
2017-09-25
이번 주에 Cloudflare에서는 7주년을 맞습니다. 이번 주에 매일 일련의 제품을 발표하고 고객에게 중요한 새 혜택을 드리는 것이 전통이 되었습니다. 제가 특히 자랑스럽게 생각하는 무제한 완화가 첫 번째 혜택입니다...