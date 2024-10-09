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신뢰성

Workers가 내부 유지 관리 일정 파이프라인을 강화하는 방법

2025-12-22

물리적 데이터 센터 유지 관리는 전역 네트워크에서 위험합니다. 당사는 중단되는 작업을 안전하게 계획할 수 있도록 워커스에 유지 관리 스케줄러를 구축했으며, 여러 데이터 소스와 메트릭 파이프라인 위에 있는 그래프 인터페이스를 통해 인프라 상태를 확인하여 확장 문제를 해결했습니다....

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Workers가 내부 유지 관리 일정 파이프라인을 강화하는 방법