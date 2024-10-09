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Durable Objects

Dynamic Workers의 Durable Objects: AI로 생성된 각 애플리케이션에 자체 데이터베이스 제공

2026-04-13

개발자 플랫폼개발자Agents WeekCloudflare WorkersDurable Objects스토리지

Cloudflare에서는 Durable Object Facets를 도입합니다. 이를 통해 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ...

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2024년 4월 05일

개발자가 실시간으로 다중 사용자 앱을 구축할 수 있도록 지원하기 위해 PartyKit을 인수한 Cloudflare

Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...

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