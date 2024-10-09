에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-15
다단계 애플리케이션을 위한 지속형 실행 엔진인 Cloudflare Workflows는 이제 재설계된 제어판을 통해 더 높은 동시성 및 생성 속도 제한을 지원하며, 지속형 백그라운드 에이전트의 사용 사례에 맞게 확장할 수 있습니다. ...
2026-04-15
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
2026-04-13
Cloudflare에서는 Durable Object Facets를 도입합니다. 이를 통해 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ...
2025년 4월 10일
저희는 Cloudflare Workers, Durable Objects, Queues를 활용하는 개발자 플랫폼을 사용하여 Super Slurper를 처음부터 다시 설계하고 전송 속도를 최대 5배 개선했습니다....
2025년 4월 07일
Cloudflare는 Outerbase를 인수하여 데이터베이스 및 에이전트 개발자 경험 역량을 확대했습니다....
2024년 4월 05일
Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...