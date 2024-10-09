Dynamic Workers의 Durable Objects: AI로 생성된 각 애플리케이션에 자체 데이터베이스 제공

2026-04-13

Cloudflare에서는 Durable Object Facets를 도입합니다. 이를 통해 Dynamic Workers가 자체 격리된 SQLite 데이터베이스로 Durable Objects를 인스턴스화할 수 있습니다. 이를 통해 개발자는 즉석에서 생성된 지속적인 스테이트풀 코드를 실행하는 플랫폼을 구축할 수 있습니다. ...