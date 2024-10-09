D1 구축하기: 글로벌 데이터베이스
2024-04-01
이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...계속 읽기 »
2024-04-01
이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...계속 읽기 »
2023-09-28
Hyperdrive는 어디에서 실행되든 Cloudflare Workers에서 기존 데이터베이스에 액세스하는 것을 매우 빠르게 만듭니다...
2023-09-28
D1의 현재 베타 버전은 "확장"을 중심으로 합니다. 데이터베이스당 스토리지 한도를 늘리고 더 많은 데이터베이스를 생성할 수 있는 기능을 통해 개발자가 D1에서 프로덕션 규모의 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다...
2023-09-27
우리는 개발자가 단 몇 줄의 코드만으로 AI 모델을 실행할 수 있는 서비스형 AI 추론 플랫폼인 Workers AI를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 모든 혁신은 우리의 GPU 전역 네트워크를 기반으로 합니다...
2023-09-27
Vectorize는 전적으로 Cloudflare의 전역 네트워크에서 전체 스택 AI 기반 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 설계된 새로운 벡터 데이터베이스 제품으로, 즉시 구축을 시작할 수 있습니다...
2023년 5월 16일
Smart Placement는 대기 시간을 최소화하고 애플리케이션의 속도를 높이는 최적의 위치에 워크로드를 자동으로 배치합니다!...