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Cloudflare 블로그

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Database (KO)

D1 구축하기: 글로벌 데이터베이스

2024-04-01

이제 일반 사용자도 Cloudflare의 SQL 데이터베이스 D1을 이용할 수 있습니다. Cloudflare는 10GB 데이터베이스, 데이터 내보내기, 향상된 쿼리 디버깅을 새롭게 지원하며, 개발자가 D1을 사용하여 프로덕션에 사용할 수 있는 앱을 구축하여 관련 SQL 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다...

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D1 구축하기: 글로벌 데이터베이스

Workers AI: Cloudflare 전역 네트워크에서 서버리스 GPU 기반 추론

2023-09-27

창립기념일 주간Cloudflare WorkersAI개발자 플랫폼Database (KO)Vectorize (KO)개발자

우리는 개발자가 단 몇 줄의 코드만으로 AI 모델을 실행할 수 있는 서비스형 AI 추론 플랫폼인 Workers AI를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 모든 혁신은 우리의 GPU 전역 네트워크를 기반으로 합니다...

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