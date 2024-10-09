D1: 오픈 베타 시작

2023-09-28

D1의 현재 베타 버전은 "확장"을 중심으로 합니다. 데이터베이스당 스토리지 한도를 늘리고 더 많은 데이터베이스를 생성할 수 있는 기능을 통해 개발자가 D1에서 프로덕션 규모의 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다 ...