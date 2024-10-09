에이전틱 클라우드 구축: Agents Week 2026에서 발표한 모든 것
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-20
Agents Week 2026이 마무리되었습니다. 컴퓨팅과 보안부터 에이전트 도구 상자, 플랫폼 도구, 그리고 새롭게 떠오르는 에이전트형 웹까지, 이번에 발표한 모든 내용을 살펴보겠습니다. 출시한 모든 것이 에이전트형 클라우드를 위한 것이죠. ...계속 읽기 »
2026-04-15
브라우저 렌더링은 이제 Browser Run입니다. 이 기능을 사용하면 라이브 뷰, 휴먼 더 루프, CDP 액세스, 세션 레코딩, AI 에이전트에 대한 동시성 제한을 4배 개선할 수 있습니다....
2024-04-05
이제 모든 유료 Workers 고객이 향상된 세션 관리 기능을 갖춘 브라우저 렌더링 API를 사용할 수 있습니다...