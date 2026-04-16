PlanetScale + Workers로 Postgres 및 MySQL 데이터베이스 배포

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Cloudflare는 작년 9월, Cloudflare Workers 가 빠른 전체 스택 응용 프로그램을 위해 Postgres 및 MySQL 데이터베이스에 직접 액세스할 수 있도록 하는 PlanetScale 파트너십을 발표했습니다.

곧 Cloudflare의 기술을 더욱 긴밀하게 지원할 예정입니다. Cloudflare 대시보드와 API에서 직접 PlanetScale Postgres 및 MySQL 데이터베이스를 만들고 자신의 Cloudflare 계정으로 청구받을 수 있게 됩니다.

Cloudflare 셀프 서비스 또는 기업 고객은 Worker 애플리케이션 요구 사항에 맞는 데이터 스토리지를 선택하고 청구에 단일 시스템을 유지할 수 있습니다. 당사의 스타트업 프로그램 에서 제공되는 것과 같은 Cloudflare 크레딧 또는 Cloudflare 약정 지출은 PlanetScale 데이터베이스에 사용할 수 있습니다.

Workers를 위한 Postgres 및 MySQL

Postgres, MySQL 등의 SQL 관계형 데이터베이스는 최신 애플리케이션의 기반입니다. 특히 Postgres는 풍부한 도구 생태계(ORM, GUI 등)와 pgvector 와 같이 AI 기반 애플리케이션에서 벡터 검색을 구축하기 위한 확장 기능으로 개발자들 사이에서 인기가 높아졌습니다. Postgres는 애플리케이션을 구동하기 위해 강력하고 유연하며 확장 가능한 데이터베이스가 필요한 대부분의 개발자의 기본 선택입니다.

이제 PlanetScale 계정을 연결하고 Workers용 Cloudflare 대시보드 에서 직접 Postgres 데이터베이스를 생성할 수 있습니다. 다음 달부터 새로운 Cloudflare 구독하면 셀프 서비스 또는 Enterprise 사용자의 Cloudflare 계정에 직접 새로운 PlanetScale 데이터베이스에 대한 요금이 청구됩니다.

PlanetScale 계정이 연결된 후 Cloudflare dashboard 를 통해 PlanetScale 데이터베이스를 만드는 방법입니다. 다음 달에 Cloudflare 요금이 청구됩니다.

기본 제공 통합 기능을 통해 PlanetScale 데이터베이스는 Cloudflare의 데이터베이스 연결 서비스인 Hyperdrive를 사용하여 Workers와 자동으로 작동합니다. Hyperdrive 서비스는 데이터베이스 쿼리가 빠르고 안정적이도록 데이터베이스 연결 풀과 쿼리 캐싱을 관리합니다. Worker의 바인딩 을 구성 파일에 추가하기만 하면 됩니다.

// wrangler.jsonc file { "hyperdrive": [ { "binding": "DATABASE", "id": <AUTO_CREATED_ID> } ] }

그리고 선택한 Postgres 클라이언트에서 Worker를 통해 SQL 쿼리를 실행하세요.

import { Client } from "pg"; export default { async fetch(request, env, ctx) { const client = new Client({ connectionString: env.DATABASE.connectionString }); await client.connect(); const result = await client.query("SELECT * FROM pg_tables"); ... }

PlanetScale 개발자 경험

PlanetScale은 타의 추종을 불허하는 성능과 신뢰성으로 인해 Workers 커뮤니티에 제공하기 위한 확실한 선택이었습니다. 개발자는 가장 널리 사용되는 Postgres 또는 Vitess MySQL 기반의 관계형 데이터베이스를 선택할 수 있습니다. PlanetScale은 Cloudflare가 성능 및 안정성을 개발자 플랫폼의 핵심 기능으로 취급하는 방식과 일치합니다. 또한 쿼리 인사이트 및 SQL 쿼리 성능을 개선하기 위한 에이전트 기반 워크플로, 데이터베이스 변경 사항을 포함하여 코드를 안전하게 배포하기 위한 분기 와 같은 기능을 통해 PlanetScale 데이터베이스 개발자 경험은 최고 수준입니다.

Cloudflare 사용자는 정확히 똑같은 PlanetScale 데이터베이스 개발자 경험을 누릴 수 있습니다. PlanetScale 데이터베이스는 Hyperdrive를 통해 연결을 관리하는 Cloudflare에서 직접 배포할 수 있으며, 이는 이미 글로벌 Workers를 통해 기존 지역 데이터베이스를 빠르게 만듭니다. 이는 표준 PlanetScale 가격 으로 동일한 PlanetScale 데이터베이스 클러스터 에 액세스할 수 있음을 의미하며, 쿼리 인사이트 및 사용량 및 비용 에 대한 상세 분석과 같은 모든 기능이 포함됩니다.

PlanetScale Postgres의 단일 노드는 5달러/월로 시작합니다.

Workers 배치

중앙 집중식 데이터베이스를 통해 Workers를 기본 데이터베이스 바로 옆에서 실행하여 명시적 배치 힌트 로 대기 시간을 줄일 수 있습니다. 기본적으로 Workers는 사용자 요청에 가장 가까운 시점에서 실행되므로, 특히 여러 쿼리로 인해 중앙 데이터베이스를 쿼리할 때 네트워크 대기 시간이 늘어납니다. 대신, PlanetScale 데이터베이스와 가장 가까운 Cloudflare 데이터 센터에서 Worker가 실행되도록 구성할 수 있습니다. 앞으로 Cloudflare는 PlanetScale 데이터베이스의 위치에 따라 배치 힌트를 자동으로 설정하고 네트워크 대기 시간을 한 자릿수 밀리초로 줄일 수 있습니다.

{ "placement": { "region": "aws:us-east-1" } }

출시 예정

지금 바로 Cloudflare 대시보드 를 통해 PlanetScale Postgres 데이터베이스를 배포하거나 기존 PlanetScale 데이터베이스를 Workers에 연결할 수 있습니다. 오늘날의 모든 비용은 여전히 PlanetScale을 통해 청구됩니다.

다음 달에 새로운 PlanetScale 데이터베이스 요금을 Cloudflare 계정으로 청구할 수 있습니다.

Cloudflare API 통합과 같이 PlanetScale 파트너와 함께 더 많은 것을 구축하고 있으니 다음에 추가하고 싶은 기능을 알려주세요.