Sid Chatterjee

미니멈을 빼는 셀프 호스팅 개인 AI 에이전트 Moltworker 소개
2026-01-29
Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다....
2026-01-29
Moltworker는 미들웨어 Worker이며 Cloudflare의 Sandbox SDK 및 개발자 플랫폼 API에서 OpenClaw(이전 Moltbot, 이전 Clawdbot)를 실행할 수 있도록 스크립트를 채택했습니다. 따라서 새로운 하드웨어 없이 AI 개인 비서를 자체적으로 호스팅할 수 있습니다....
2025-04-07
Workers를 기반으로 직접 구축된 지속형 실행 엔진인 Workflows를 이제 일반 사용자가 이용할 수 있습니다. 저희는 새로운 휴먼인더루프(human-in-the-loop) 기능, 더 큰 규모, 더 많은 메트릭을 도입했습니다....