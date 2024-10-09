Project Think: Cloudflare에서 차세대 AI 에이전트 구축
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-15
가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...
2026-04-15
Agents SDK를 위한 실험적인 음성 파이프라인을 통해 WebSocket을 통해 실시간 음성 상호 작용이 가능합니다. 이제 개발자는 연속 STT 및 TTS를 사용하는 에이전트를 서버 측 코드 최대 30줄로 구축할 수 있습니다. ...
2024-04-05
Cloudflare에서는 개발자가 실시간 협업 멀티플레이어라는 원대한 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 선두주자인 PartyKit이 이제 당사의 일원이 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다...