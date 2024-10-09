Project Think: Cloudflare에서 차세대 AI 에이전트 구축

2026-04-15

가벼운 기본형부터 생각하고 행동하며 지속하는 AI 에이전트를 위한 배터리 포함 플랫폼에 이르기까지 Agents SDK의 다음 에디션 미리 보기를 발표합니다. ...