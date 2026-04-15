Agent Lee 소개 - Cloudflare 스택의 새로운 인터페이스

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그 과정에서 약간의 개선이 있었지만, 인터넷이 시작된 이래 기술 제품의 인터페이스는 크게 변하지 않았습니다. 5개 페이지를 클릭하는 것, 여러 탭에서 로그를 상호 참조하는 것, 숨겨진 토글을 찾는 것 등 여전히 남아 있습니다.

AI는 우리에게 이런 모든 것을 재고할 기회를 줍니다. 거대한 그래픽 사용자 인터페이스에 복잡성이 분산되는 대신 달성하고 싶은 것을 일반 언어로 설명할 수 있다면 어떨까요?

이것이 바로 오늘의 미래이며 Cloudflare가 오늘 출시합니다. 저희는 단순히 대시보드에 에이전트를 배치하고 싶지 않았습니다. 우리는 전체 플랫폼과 상호 작용하는 완전히 새로운 방식을 만들고 싶었습니다. 모든 작업, 모든 표면, 단일 프롬프트.

Lee 요원을 소개합니다.

대시보드 내 AI 어시스턴트인 Lee는 Cloudflare 계정을 이해합니다.

현재 수동으로 어려움을 겪고 있는 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. Worker가 02:00 UTC에 503을 반환하기 시작하면서 R2 버킷, 잘못 구성된 경로, 숨겨진 레이트 리미팅 등 근본 원인을 찾으려면 여섯 개의 탭을 여는 것이며 이 패턴을 인식했기를 바랍니다. 대부분의 개발자에게는 새벽 2시에 전체 플랫폼을 알고 있을 수 있는 동료가 없습니다 Lee 요원은 그렇습니다.

단순히 새벽 2시에 문제를 해결하는 것만은 아닙니다. Lee 요원이 즉석에서 문제를 해결해 드립니다.

Agent Lee는 활성 베타 버전으로 실행되어 18,000명 이상의 매일 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며, 매일 거의 25만 건의 도구 호출을 실행하고 있습니다. Cloudflare는 현재의 기능과 프로덕션의 성공을 자신하지만, 이 시스템은 저희가 지속적으로 개발하고 있습니다. 아직 베타 버전이므로 성능을 개선하는 과정에서 예상치 못한 제한을 겪게 되거나 엣지 케이스가 발생할 수 있습니다. 아래 피드백 양식을 사용하여 매일 더 개선할 수 있도록 도와주시기 바랍니다.

Lee 요원이 할 수 있는 일

Lee 요원은 대시보드에 직접 내장되어 계정에 있는 리소스를 이해합니다. 고객의 Workers, 고객 영역, DNS 구성, 오류율을 알고 있습니다. 오늘날에는 6개의 탭과 두 개의 브라우저 창에 걸쳐 있는 지식이 이제 한곳에 있으며 서로 대화할 수 있습니다.

자연어를 사용하면 자연어를 다음과 같이 활용할 수 있습니다.

계정에 대한 질문에 답변하세요. "Worker의 상위 5개 오류 메시지를 보여 줘."

문제 디버깅: "www 접두사가 있는 사이트에 액세스할 수 없습니다."

변경 사항 적용: "내 도메인에 Access 사용."

리소스 배포: "사진을 담을 새로운 R2 버킷을 생성하고 이를 Worker에 연결합니다."

고객이 여러 제품 사이를 전환하는 대신 무엇을 하고 싶은지 설명하면 리 요원이 지침과 시각화를 통해 이를 달성할 수 있도록 도와줍니다. AI는 사용자가 하는 질문 유형에 따라 맥락을 검색하고, 적절한 도구를 사용하며, 동적 시각화를 생성합니다. 지난 24시간 동안의 오류율이 어땠는지 물어보세요. 별도의 Analytics 페이지로 이동시키지 않고 실제 트래픽에서 가져온 차트를 인라인으로 렌더링합니다.

리 요원은 FAQ 질문에 답변하는 것이 아니라 실제 계정을 통해 대규모로 실제 작업을 수행하고 있습니다. 현재 Agent Lee는 매일 약 18,000명의 사용자에게 서비스를 제공하며, DNS, Workers, SSL/TLS, R2, Registrar, 캐시, Cloudflare Tunnel, API Shield 등에서 매일 약 25만 건의 도구 호출을 실행합니다.

구축 방법

코드 모드

MCP 도구 정의를 모델에 직접 표시하는 대신 Lee 요원은 Codemode 를 사용하여 도구를 TypeScript API로 변환하고 대신 모델에 이를 호출하는 코드를 작성하도록 요청합니다.

이 방법이 더 효과적인 이유는 몇 가지 있습니다. LLM은 실제 TypeScript를 엄청나게 많이 볼 수 있었지만 도구 호출 예제는 거의 사용하지 않았으므로 코드에서 작업할 때 더 정확합니다. 다단계 작업의 경우 이 모델은 호출을 단일 스크립트로 연결하고 최종 결과만 반환하여 궁극적으로 왕복을 건너뛸 수도 있습니다.

생성된 코드는 샌드박스 실행을 위해 업스트림 Cloudflare MCP 서버로 전송되지만, 자격 증명이 있는 프록시 역할을 하는 Durable Object를 통과합니다. 호출이 발생하기 전에 DO는 메서드와 본문을 검사하여 생성된 코드를 읽기 또는 쓰기로 분류합니다. 읽기 작업은 직접 프록시됩니다. 쓰기 작업은 도출 게이트를 통해 명시적으로 승인할 때까지 차단됩니다. API 키는 생성된 코드에 존재하지 않으며, DO 내부에 보유되며 업스트림 호출이 이루어질 때 서버 측에서 삽입됩니다. 보안 경계는 단순히 버리는 샌드박스가 아닙니다. 이는 권한 아키텍처로, 사용자의 승인 없이는 쓰기가 이루어지지 않도록 구조적으로 방지합니다.

MCP 권한 시스템

Lee 요원은 Cloudflare의 자체 MCP 서버에 연결되어 API 엔드포인트를 쿼리하기 위한 검색 도구와 API 요청을 수행하는 코드를 작성하기 위한 실행 도구를 노출합니다. 이 부분이 Lee 요원이 계정을 읽고, 사용자가 승인하면 쓰기 작업을 수행하는 표면입니다.

쓰기 작업은 코드가 실행되기 전에 승인 단계를 보여주는 도출 시스템을 거칩니다. 리 요원은 이 단계를 건너뛸 수 없습니다. 권한 모델은 적용 계층이며, 표시되는 확인 프롬프트는 UX 예시가 아닙니다. 바로 게이트입니다.

동일한 스택에 구축되어 사용 가능한

Agents SDK, Workers AI, Durable Objects, 그리고 Cloudflare 개발자라면 누구나 동일하게 사용할 수 있는 MCP 인프라 등, 구축된 모든 기본 Agent Lee를 모든 고객이 사용할 수 있습니다. 우리는 귀하가 사용할 수 없는 내부 도구를 구축하지 않았고, 대신 귀하가 액세스할 수 있는 것과 동일한 Cloudflare 블록을 사용하여 구축했습니다.

우리의 기본 요소 위에 Agent Lee를 구축하는 것은 단순한 디자인 원칙이 아니었습니다. 이는 어떤 것이 효과가 있고 어떤 것이 효과가 없는지 가장 빠르게 확인할 수 있는 방법이었습니다. 이는 프로덕션 환경에서 실제 계정을 대상으로 실제 사용자를 대상으로 구축했습니다. 즉, 저희가 처하는 모든 제한 사항은 플랫폼에서 고칠 수 있는 제한 사항입니다. 작동하는 모든 패턴은 다음 팀에서 이를 기반으로 구축할 때 더 쉽게 만들 수 있는 패턴입니다.

의견이 아닙니다. 하루에 18,000명의 사용자에 걸쳐 25만 개의 도구 호출이 우리에게 말해주고 있는 것입니다.

생성형 UI

플랫폼과 상호 작용하는 것은 전문가와 협업하는 것처럼 느껴야 합니다. 대화는 단순한 텍스트를 초월해야 합니다. Agent Lee를 사용하면 대화가 발전함에 따라 플랫폼에서 텍스트 응답과 함께 UI 구성 요소를 동적으로 생성하여 더 풍부하고 실행 가능한 경험을 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 해당 달의 웹 사이트 트래픽 추세에 대해 질문하면 숫자 단락을 얻을 수는 없습니다. Lee 요원이 대화형 선 그래프를 렌더링하여 활동의 최고점과 최저점을 한눈에 시각화할 수 있습니다.

창의적으로 완벽하게 제어할 수 있도록 모든 대화는 적응형 그리드 내에서 진행됩니다. 여기에서 그리드를 클릭하고 드래그하여 새로운 UI 블록을 위한 공간을 분할한 다음, 보고 싶은 것을 설명하기만 하면 에이전트가 어려운 작업을 처리하도록 할 수 있습니다.

현재 우리는 동적 표, 대화형 차트, 아키텍처 지도 등 다양한 시각적 블록 라이브러리를 지원합니다. 자연어의 유연성과 구조화된 UI의 명확성을 결합하여 Agent Lee는 채팅 내역을 라이브 대시보드로 변환합니다.

품질 및 안전 측정

계정에 조치를 취할 수 있는 에이전트는 신뢰할 수 있고 안전해야 합니다. 유도를 사용하면 에이전트 시스템이 실행 중에 사용자나 다른 시스템으로부터 정보, 기본 설정, 승인을 적극적으로 요청할 수 있습니다. Lee 요원이 사용자를 대신하여 비읽기 작업을 수행해야 하는 경우 Cloudflare는 사용자 인터페이스에서 명시적 승인 작업을 요구함으로써 유도를 이용합니다. 이러한 가드레일을 통해 Lee 요원은 리소스를 안전하게 관리하는 데 진정한 파트너가 되어줄 수 있습니다.

Cloudflare는 안전 외에도 지속적으로 품질을 측정합니다.

평가를 통해 대화 성공률과 정보 정확도를 측정합니다.

사용자 상호작용의 피드백 신호(좋아요 / 싫어요).

도구 호출 실행 성공률 및 할루시네이션 스코어러.

대화 성능의 제품별 분석.

이러한 시스템은 사용자가 제어 상태를 유지하면서 시간이 지남에 따라 Lee 요원을 개선하는 데 도움이 됩니다.

Cloudflare의 미래 비전

대시보드의 Lee 요원은 시작에 불과합니다.

더 큰 비전은 리 요원이 어디에서든 전체 Cloudflare 플랫폼에 연결하는 인터페이스입니다. 지금은 대시보드가 다음은 CLI입니다. 어떤 때는 이동이 필요할 때는 휴대폰이요. 사용하는 표면은 중요하지 않습니다. 귀사에서는 현재 위치와 관계없이 필요한 것을 설명할 수 있어야 하며, 그것을 제공할 수 있어야 합니다.

리 요원은 거기부터 능동적으로 행동합니다. 요청을 기다리지 않고 사용자, Workers, 트래픽, 오류 임계값에 중요한 것이 무엇인지 감시하고 주의가 필요한 순간에 접근합니다. 응답만 하는 에이전트가 유용합니다. 먼저 사물을 파악하는 사람은 다른 곳입니다.

이 모든 것의 바탕에는 컨텍스트가 있습니다. Lee 요원은 이미 여러분의 계정 구성을 알고 있습니다. 시간이 지남에 따라 사용자가 이전에 요청한 내용, 현재 어떤 페이지에 있는지, 지난 주에 무엇을 디버깅했는지 알 수 있습니다. 이렇게 축적된 컨텍스트로 인해 플랫폼은 도구라기보다는 협력자처럼 느껴지게 됩니다.

우리는 아직 거기까지 도달하지 못했습니다. 오늘날의 Lee 요원은 프로덕션 환경에서 실행되어 실제 작업을 대규모로 수행하는 첫 번째 단계에 해당합니다. 아키텍처는 나머지를 위해 구축되었습니다.

사용해 보기

Free 요금제 사용자는 Lee 에이전트를 베타로 이용할 수 있습니다. Cloudflare 대시보드 에 로그인하고 오른쪽 상단에 있는 AI에게 질문을 클릭하여 시작하세요.

여러분이 무엇을 구축하고 있는지, 그리고 리 요원에게서 원하는 기능을 원하는지 알고 싶습니다. 여기에 피드백을 공유해 주세요.