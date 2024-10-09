어디서든 구축하면서 바로 도메인 등록: Cloudflare Registrar API 베타 공개
2026-04-15
Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다....계속 읽기 »
2026-04-15
Cloudflare Registrar API가 현재 베타 버전입니다. 개발자와 AI 에이전트는 워크플로우를 벗어나지 않고 편집기, 터미널, 에이전트에서 직접 도메인을 검색하고, 가용성을 확인하며, 유료 도메인으로 비용을 지불하고 등록할 수 있습니다....계속 읽기 »
2023-06-23
도메인을 새로운 등록 기관으로 이전하는 것은 일상적으로 하는 일이 아니며 절차의 어느 부분이라도 잘못 수행하면 가동 중지와 중단으로 이어질 수 있습니다. Cloudflare는 도메인 이전 체크리스트를 만들어 도메인을 Cloudflare로 빠르고 안전하게 이전하도록 지원했습니다...
2021-09-28
이제 모든 고객이 새로운 도메인을 등록할 수 있게 되었음을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. ...