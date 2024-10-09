Cloudflare로 도메인을 이전하기 위한 단계별 안내

2023-06-23

도메인을 새로운 등록 기관으로 이전하는 것은 일상적으로 하는 일이 아니며 절차의 어느 부분이라도 잘못 수행하면 가동 중지와 중단으로 이어질 수 있습니다. Cloudflare는 도메인 이전 체크리스트를 만들어 도메인을 Cloudflare로 빠르고 안전하게 이전하도록 지원했습니다 ...