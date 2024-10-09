James Allworth

리전에서 가장 좋은 장소: 추론을 위한 지구
2023-09-27
오늘 Workers와 마찬가지로 컴퓨팅의 미래에 비슷한 영향을 미칠 것으로 예상되는 발표를 연이어 하게 되어 기쁩니다...
2023-09-27
오늘 Workers와 마찬가지로 컴퓨팅의 미래에 비슷한 영향을 미칠 것으로 예상되는 발표를 연이어 하게 되어 기쁩니다...
2022-03-10
오늘, Clouldflare에서는 WhatsApp과 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각하며 사용자가 웹에서 WhatsApp을 방문할 때 실행되는 코드가 WhatsApp에서 의도한 코드임을 사용자에게 보장하는 시스템을 제공하게 되었습니다...
2021-10-27
Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문의 리더가 발표되었습니다. 당사는 Cloudflare가 리더로 선정되었다는 소식에 큰 자부심을 느낍니다(해당 보고서 사본을 여기에서 무료로 다운로드 가능)....
2021-09-30
Cloudflare는 WebRTC Components로 시작해 공개 기술을 바탕으로 실시간 커뮤니케이션 응용 프로그램의 구축과 확장을 수월하게 하는 서비스를 선보입니다....
2021-09-29
Cloudflare의 네트워크를 사용자가 가장 많은 1,000개 이상의 사무용 건물에 직접 확장합니다....