James Allworth

Cloudflare에서 WhatsApp Web이 사용자에게 제공하는 코드를 확인하는 방법

2022-03-10

오늘, Clouldflare에서는 WhatsApp과 파트너십을 맺게 된 것을 기쁘게 생각하며 사용자가 웹에서 WhatsApp을 방문할 때 실행되는 코드가 WhatsApp에서 의도한 코드임을 사용자에게 보장하는 시스템을 제공하게 되었습니다 ...