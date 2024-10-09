HTTP/2 업로드 속도 향상기

2020-08-24

Cloudflare는 HTTP/2 클라이언트들이 우리 네트워크에 업로드하는 속도를 향상하였습니다. 이 글에서는 문제를 찾아내는 방법에서 시작하여 이를 수정하고 글로벌 인터넷의 업로드 속도 향상이 되기까지의 과정에 대해 설명하겠습니다. ...