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Cloudflare Network

Cloudflare 12세대 서버: 더 크고 더 좋고 더 쿨한 2U1N 폼 팩터

2023-12-01

AMD (KO)HardwareCloudflare Network

CPU 성능은 지난 몇 년 동안 급격히 증가해 왔으며, GPU 지원을 활성화하면 머신 러닝과 추론을 비롯한 다양한 영역에서 서버의 응용 가능성이 크게 확장됩니다. Cloudflare 12세대 컴퓨트 서버는 성능과 안정성을 유지하면서 열 설계를 최적화하여 고출력 CPU(>350W)와 GPU를 모두 효과적으로 수용할 수 있도록 2U1N 폼 팩터로 전환하고 있습니다...

HTTP/2 업로드 속도 향상기

2020-08-24

HTTP2 (KO)Cloudflare NetworkNetwork

Cloudflare는 HTTP/2 클라이언트들이 우리 네트워크에 업로드하는 속도를 향상하였습니다. 이 글에서는 문제를 찾아내는 방법에서 시작하여 이를 수정하고 글로벌 인터넷의 업로드 속도 향상이 되기까지의 과정에 대해 설명하겠습니다. ...