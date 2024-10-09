Cloudflare의 클라우드 연결성을 뒷받침하는 백본
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...계속 읽기 »
2024-08-06
Cloudflare 글로벌 백본의 최신 이정표와 확장, 그리고 클라우드 연결성 및 서비스를 지원하는 방법에 대해 읽어보세요. 트래픽 엔지니어링 도구가 백본 및 기본 네트워크 인프라와 상호 작용하는 방식을 알아보세요. ...계속 읽기 »
2023-12-01
CPU 성능은 지난 몇 년 동안 급격히 증가해 왔으며, GPU 지원을 활성화하면 머신 러닝과 추론을 비롯한 다양한 영역에서 서버의 응용 가능성이 크게 확장됩니다. Cloudflare 12세대 컴퓨트 서버는 성능과 안정성을 유지하면서 열 설계를 최적화하여 고출력 CPU(>350W)와 GPU를 모두 효과적으로 수용할 수 있도록 2U1N 폼 팩터로 전환하고 있습니다...
2020-08-24
Cloudflare는 HTTP/2 클라이언트들이 우리 네트워크에 업로드하는 속도를 향상하였습니다. 이 글에서는 문제를 찾아내는 방법에서 시작하여 이를 수정하고 글로벌 인터넷의 업로드 속도 향상이 되기까지의 과정에 대해 설명하겠습니다. ...