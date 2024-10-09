Cloudflare One과 Zscaler Zero Trust Exchange의 비교: 가장 완벽한 기능은 어느 쪽일까요? 여러분의 예상과는 다를 수 있습니다
2022-06-24
Cloudflare One과 Zscaler Trust Exchang의 비교. 직접 읽어보고 확인하세요...계속 읽기 »
2022-06-24
Cloudflare One과 Zscaler Trust Exchang의 비교. 직접 읽어보고 확인하세요...계속 읽기 »
2022-06-24
Cloudflare의 보안 팀에서 Zero Trust 컨트롤을 구현한 방법...
2022-06-24
쿠버네티스와 함께 Cloudflare Zero Trust를 사용해 SOCKS 프록시 없이 Kubectl을 사용하세요...
2022-06-24
이 블로그에서는 조직에서 현재 가상 데스크톱 인프라(VDI)로 보호되고 있는 내부 웹 애플리케이션 사용 사례에서 벗어나는 데 원격 브라우저 격리가 어떻게 도움을 주는지, Cloudflare에서 바라보는 관점을 제시합니다...
2022-06-24
오늘, 관리자가 HTTP/3 트래픽에 Zero Trust 검사 정책을 적용할 수 있는 기능을 발표하게 되어 기쁩니다...
2022년 6월 23일
오늘, Cloudflare One 플랫폼의 추가 개선 내용을 발표합니다. 이번 개선으로 레거시 아키텍처에서 향후 Zero Trust 네트워크로 그 어느 때보다 더 쉽게 전환할 수 있게 됩니다...
2022년 6월 23일
이제 Cloudflare Gateway 고객은 전용 송신 IP를 활용할 수 있으며, 곧 전용 송신 IP 적용 방식을 송신 정책으로 관리할 수 있게 됩니다...
2022년 6월 22일
기존 VPN으로부터 주요 애플리케이션을 오프로드하여 Cloudflare Access와 같은 클라우드 기반 ATNA 솔루션을 사용하는 것은 Zero Trust를 시작하기 좋은 방법이며, 비즈니스에서는 접근하기 쉽고 의미 있는 업그레이드를 경험할 수 있습니다...
2022년 6월 22일
사설 네트워크 내에서 정확히 누가 어떤 부분에 액세스하는지 알 수 있으니 마음을 놓으십시오. 사설 네트워크 검색 소개...
2022년 6월 21일
오늘부터, 사용자가 애플리케이션에 액세스하도록 허용하기 전에 Access 정책으로 모든 사항을 검토할 수 있게 되었다는 사실을 알려드리게 되어 기쁩니다. 말 그대로 모든 사항을 검토합니다...
2022년 6월 21일
오늘, 기쁜 마음으로 Cloudflare One Observability를 발표합니다. Cloudflare One Observability는 Cloudflare One 애플리케이션 전체에서 네트워크 연결, 보안 정책, 성능 문제를 다룰 수 있도록 고객을 지원하므로 어디서나 일관된 환경을 직원에게 제공할 수 있습니다...
2022년 6월 21일
Cloudflare의 IDS 기능은 네트워크 트래픽(모든 IP 포트 또는 프로토콜) 전체에서 작동합니다. 고객을 대신해 Cloudflare에서 알리는 고객 IP로 향하는 트래픽이든, 고객에게 대여해 준 IP로 향하는 트래픽이든 관계없으며, 사설 네트워크에 전달되는 트래픽까지 곧 적용됩니다...
2022년 6월 20일
인라인 데이터 손실 방지 기능이 Cloudflare 플랫폼에 출시됩니다. 고객이 이 기능을 이용해 트래픽을 스캔하여 중요한 데이터를 식별하고 보호할 수 있습니다...
2022년 6월 20일
이제 피싱 캠페인 TTP, 시드 인프라, 위협 모델에 대한 Area 1의 방대한 데이터세트를 Cloudflare의 광범위한 네트워크와 더불어 DNS, 이메일 또는 웹 트래픽 원점과 관련된 글로벌 인사이트와 통합합니다...
2022년 6월 20일
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...
2022년 6월 19일
Zero Trust나 SASE를 고려하고 계십니까? Cloudflare One이 업계 내 최고의 성능을 갖추고 가장 완벽하게 제공되는 SASE 제품인 이유, 그리고 앞으로도 끊임없이 개선될 수밖에 없는 이유를 Cloudflare One Week에서 확인해보세요...