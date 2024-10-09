Cloudflare One과 Zscaler Trust Exchang의 비교. 직접 읽어보고 확인하세요 ...

쿠버네티스와 함께 Cloudflare Zero Trust를 사용해 SOCKS 프록시 없이 Kubectl을 사용하세요 ...

이 블로그에서는 조직에서 현재 가상 데스크톱 인프라(VDI)로 보호되고 있는 내부 웹 애플리케이션 사용 사례에서 벗어나는 데 원격 브라우저 격리가 어떻게 도움을 주는지, Cloudflare에서 바라보는 관점을 제시합니다 ...

오늘, 관리자가 HTTP/3 트래픽에 Zero Trust 검사 정책을 적용할 수 있는 기능을 발표하게 되어 기쁩니다 ...