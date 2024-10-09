Cloudflare의 AI WAF가 Ivanti Connect Secure의 치명적인 zero-day 취약점을 선제적으로 감지한 방법
2024-01-23
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...계속 읽기 »
2024-01-23
2024년 1월 17일, 그 두 가지 취약점을 구체적으로 다루는 긴급 규칙을 발표한 Cloudflare는 AI 모델을 활용하지 않는 고객이 이러한 위협에 대처하는 데 큰 도움이 되었습니다...계속 읽기 »
2022-03-29
CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다...
2021-12-14
2021년 12월 9일에 모두가 Apache Log4j 유틸리티에 영향을 주는 제로 데이 취약점 공격인 CVE-2021-44228에 대해 알게 되었습니다. Cloudflare에서는 이러한 취약점으로부터 ...
2021-12-10
어제였던 2021년 12월 9일, 널리 쓰이는 Java 기반 로깅 패키지인 Log4j에서 아주 심각한 취약점이 발견되었습니다. RCE(Remote Code Execution)라고 일컬어지는 이 취약점은 공격자가 원격 서버에서 코드를 실행할 수 있게 합니다. Java와 Log4j가 얼마나 널리 쓰이고 있는지를 생각하면 이 취약점은 어쩌면 Heartbleed와 ShellShock 이후로 인터넷에서 발견된 가장 심각한 취약점 중 하나일 것입니다....
2021-12-10
널리 쓰이는 Apache Log4j 유틸리티(CVE-2021-44228)에 영향을 미치는, 원격 코드 실행(RCE)으로 이어지는 제로 데이 익스플로잇이 2021년 12월 9일 공개되었습니다....
2021년 3월 23일
이제 조직의 규모와 관계없이 원격 브라우저 격리를 이용해, 브라우저에서 발생하는 제로데이 공격과 맬웨어로부터 엔드포인트를 보호할 수 있게 됩니다...
2020년 10월 15일
오늘 Cloudflare 브라우저 격리로 웹 브라우징을 안전하게 유지하기 위한 세 번째 접근 방식의 베타 버전을 공개하게 되어 매우 기쁩니다...