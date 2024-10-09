Shalabh Mohan

정교한 사기꾼과 피싱 범죄자들이 실리콘밸리뱅크의 고객을 노리는 방법

2023-03-14

신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다 ...