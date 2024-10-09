Shalabh Mohan

정교한 사기꾼과 피싱 범죄자들이 실리콘밸리뱅크의 고객을 노리는 방법
2023-03-14
신뢰를 깨고 의심하지 않는 피해자를 속이기 위해 위협 행위자들은 압도적으로 화제성 있는 사건을 미끼로 사용합니다. 실리콘밸리뱅크에 관한 뉴스는 SVB를 미끼로 한 기회주의적 피싱 캠페인에 주의하고 경계를 늦추지 말아야 할 최근의 사건입니다...
2023-03-14
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2022-06-20
전통적인 SEG 아키텍처는 과거의 이메일 환경에 맞춰 설계되었습니다. 선제적인 클라우드 네이티브 이메일 보안으로 원활하게 전환할 방법을 알아보세요...
2022-03-14
Area 1 인수가 완료되면, 2022년 2분기 초에 예상하는 대로 모든 유료 셀프 서비스 요금제에 추가 비용 없이 이메일 보안 기술에 대한 액세스 권한을 부여할 계획입니다...