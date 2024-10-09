Derek Chamorro

BMC 취약점을 다루는 Cloudflare의 접근 방식
2022-05-26
펌웨어 취약점을 다루고 내부 데이터를 보호하는 Cloudflare의 접근 방식...
Derek is Head of Hardware Security at Cloudflare with over 20 years of experience designing security frameworks at scale, focusing on research & development within encryption, infrastructure security.
2022-05-26
펌웨어 취약점을 다루고 내부 데이터를 보호하는 Cloudflare의 접근 방식...
2022-03-18
그래서 자체적으로 질문을 제기했습니다. 생산 시스템과 동일한 네트워크에서도 IoT 장치 자체를 보호하기 위해 자체 제품을 사용하여 안전하지 않은 것으로 악명 높은 이러한 장치의 손상을 격리할 수 있을까? Cloudflare One을 사용할 경우 그 대답은 '그렇다'입니다...