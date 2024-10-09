Derek Chamorro

Cloudflare One을 사용해서 IoT 장치 보호

2022-03-18

그래서 자체적으로 질문을 제기했습니다. 생산 시스템과 동일한 네트워크에서도 IoT 장치 자체를 보호하기 위해 자체 제품을 사용하여 안전하지 않은 것으로 악명 높은 이러한 장치의 손상을 격리할 수 있을까? Cloudflare One을 사용할 경우 그 대답은 '그렇다'입니다 ...