SaaS를 위한 Zero Trust: 사용자 지정 호스트 이름에서 mTLS 배포

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Cloudflare는 자체 SaaS(Software-as-a-Service) 서비스를 사용하는 수천 또는 수백만 고객 도메인을 관리하고 있는 대규모 SaaS 고객층을 보유하고 있습니다. 우리는 Cloudflare for SaaS라고 하는 제품을 통해 당사 인프라와 서비스를 이 고객 도메인까지 확장함으로써 당사 고객층을 구성하는 SaaS 공급자들의 성장을 돕고 있습니다. 그리고 오늘 SaaS 공급자들의 고객이 보안 계층을 한층 더할 수 있도록 도와주는 새로운 도구를 제공할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이제 이 공급자들은 당사의 Access 제품을 통해 고객 도메인에서 상호 TLS 인증을 활성화할 수 있습니다.

상호 TLS 소개

웹사이트에 접속하려고 하면 주소 표시줄에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다. 이는 보안 연결을 통해 웹사이트에 접속하고 있으며 이 웹사이트에 유효한 공용 TLS 인증서가 있다는 것을 브라우저가 알려주는 것입니다. TLS 인증서는 트래픽을 암호화하고 해독하는 데 필요한 공개/개인 키 쌍을 사용하여 인터넷 트래픽을 암호화된 상태로 유지합니다. 또한 인증을 제공하여 클라이언트가 올바른 서버에 접속 중임을 증명합니다.

보안 연결을 설정하려면 TLS 핸드셰이크가 이루어져야 합니다. 핸드셰이크 동안 클라이언트와 서버가 암호화 키를 교환하고, 클라이언트가 서버 ID를 인증하고, 클라이언트와 서버 모두가 이후에 트래픽을 암호화하는 데 사용되는 세션 키를 생성합니다.

TLS 핸드셰이크는 다음과 같습니다.

TLS 핸드셰이크에서 클라이언트는 항상 서버에서 제공하는 인증서의 유효성을 검사하여 올바른 대상으로 요청을 보내고 있는지 확인합니다. 클라이언트가 서버의 ID를 인증해야 하는 것처럼 서버는 승인된 클라이언트만 서버로 요청을 보낼 수 있도록 클라이언트를 인증해야 합니다.

여러분이 몇 가지 서비스를 관리하고 있다고 가정해 보겠습니다. 서비스 A는 데이터베이스에 정보를 씁니다. 이 데이터베이스는 절대적으로 중요하며 서비스 A에서 제출한 항목만 포함하고 있어야 합니다. 자, 시스템에 버그가 있고 서비스 B가 실수로 데이터베이스에 대한 쓰기 호출을 실행하면 어떻게 될까요?

여러분에게는 서비스가 데이터베이스에 대한 호출을 실행할 수 있는 권한이 있는지 확인해주는 경비원 같은 존재가 필요합니다. 이 경비원에게는 VIP 명단이 있어서 이 명단을 기준으로 사람들의 신원을 확인해 행사장에 입장할 수 있는지를 검토할 수 있습니다. 서버는 TLS 인증서를 ID 형식으로 사용하는 유사한 모델을 사용할 수 있습니다.

경비원에게 VIP 명단이 있는 것처럼 서버에는 인증서를 발행해주는 CA(인증 기관) 루트가 있을 수 있습니다. 그리고 CA 루트에서 발행한 인증서는 클라이언트로 프로비저닝됩니다. 이 클라이언트 인증서는 클라이언트를 식별하고 인증하는 데 사용될 수 있습니다. 서버가 루트 CA와 비교하여 검증할 수 있는 유효한 인증서를 제출하는 한, 클라이언트는 요청을 실행할 수 있습니다. 클라이언트가 클라이언트 인증서를 제출하지 않거나(VIP 명단에 없음) 인증되지 않은 클라이언트 인증서를 제출하는 경우에는 서버가 요청을 거부할 수 있습니다. 이렇게 클라이언트 및 서버 인증서를 검증하는 프로세스를 상호 TLS 인증(mTLS)이라고 하며, 이는 TLS 핸드셰이크 중에 수행됩니다.

mTLS를 사용하지 않는 경우에는 서버만 인증서를 제출하면 되고, 클라이언트가 이 인증서를 검증합니다. mTLS를 사용하면 클라이언트와 서버 모두 아래 그림과 같이 서로의 인증서를 제출하고 검증합니다.

mTLS + Access = Zero Trust

몇 년 전, 우리는 mTLS 지원 기능을 Access 제품에 추가함으로써 고객이 애플리케이션에서 Zero Trust 정책을 활성화할 수 있도록 했습니다. Access 고객은 모든 클라이언트가 요청 시 유효한 인증서를 제출해야 한다는 정책을 배포할 수 있습니다. 이는 보호 계층이 추가되는 효과가 생기면서 유효한 인증서 없이 이루어진 요청(보통 무단 클라이언트가 시도)은 차단된다는 의미입니다. Cloudflare는 고객들이 Access 정책을 설정하여 자신들의 Cloudflare 도메인에 mTLS를 구성할 수 있도록 했습니다. 이 기능을 사용하는 데 필요한 유일한 조건은 여러분이 그 도메인의 소유자여야 한다는 점입니다. 그럼, 여러분이 도메인의 소유자가 아니지만 그 도메인의 오리진을 관리하고 있다면 어떻게 될까요? 소유하고 있지 않은 고객 도메인으로까지 서비스를 확대하려는 SaaS 공급자들인 우리의 많은 고객들이 이 경우에 해당합니다.

SaaS 공급자를 통해 Cloudflare 혜택 확장

Cloudflare for SaaS를 이용하여 SaaS 공급자는 Cloudflare 네트워크의 장점을 고객 도메인으로까지 확장할 수 있습니다. 이 도메인은 SaaS 공급자의 소유가 아니지만 SaaS 공급자의 서비스를 사용하여 트래픽을 다시 SaaS 공급자의 오리진으로 라우팅하고 있습니다.

이 방식으로 SaaS 공급자는 최대한의 가동 시간, 번개처럼 빠른 성능, 비교를 불허하는 보안을 고객들에게 제공할 수 있고, 이러한 고객으로의 확장은 Cloudflare를 통해 쉽게 이루어집니다.

Cloudflare for SaaS는 실제로는 SSL for SaaS로 시작되었습니다. 우리는 SaaS 공급자가 고객을 위한 TLS 인증서를 발행할 있도록 하기 위해 SSL for SaaS를 개발했고, 이를 통해 SaaS 공급자의 고객들을 안전하게 보호할 수 있습니다.

그 후 SaaS 고객들은 새로운 요청을 들고 찾아왔습니다. 우리가 클라이언트 고객들을 위해 개발한 mTLS 지원을 자신들의 고객에게까지 확장해달라는 것이었습니다.

SaaS 공급자가 mTLS를 사용하려는 이유는 무엇일까요?

SaaS 공급자로서 제공할 수 있는 서비스는 매우 다양합니다. 이러한 서비스 중 일부는 다른 서비스보다 더 높은 보안 제어가 필요합니다.

여러분이 개발 중인 SaaS 솔루션이 결제 프로세서라고 가정해 보겠습니다. 각 고객마다 사용자가 요청을 보내는 API 엔드포인트, 예를 들면 pay.<business_name>.com 같은 엔드포인트를 소유하고 있을 것입니다.결제 프로세서로서 여러분은 클라이언트나 장치는 여러분의 서비스로 요청을 보낼 수 없고, 대신 인증된 장치만 요청을 보낼 수 있게 되길 바랄 겁니다. 그리고 mTLS가 정확히 그 역할을 합니다.

SaaS 공급자는 고객의 각 API 엔드포인트에 대한 루트 CA를 구성할 수 있습니다. 그런 다음 각 루트 CA가 인증된 장치에 설치될 클라이언트 인증서를 발행하도록 하면 됩니다. 클라이언트 인증서가 설치되면 남은 일은 유효한 인증서인지 확인하는 것뿐입니다.

요약하자면, 이렇게 함으로써 SaaS 공급자로서 여러분의 고객은 이제 결제 처리 API 엔드포인트에 바인딩된 요청이 유효한 장치에서 생성된 것인지만 확인하면 됩니다. 또한 각 고객마다 개별 루트 CA를 배포함으로써 여러분은 한 고객의 API 엔드포인트에 대해 요청을 생성할 권한이 있는 클라이언트가 다른 고객의 API 엔드포인트에 대해서는 요청을 생성할 권한이 없는 경우 이 요청을 생성하지 못하도록 방지할 수도 있습니다.

Cloudflare를 통해 이를 설정하는 방법은 무엇일까요?

SaaS 공급자는 Cloudflare for SaaS를 구성하고 고객의 도메인을 사용자 지정 호스트 이름으로 추가하십시오. 그런 다음, Cloudflare for Teams 대시보드에서 클릭 몇 번으로 mTLS 인증을 추가하면 됩니다.

이 기능은 현재 베타 버전이며 Enterprise 고객에게 제공되고 있습니다. 피드백이 있는 경우 담당 계정 팀에게 알려주십시오.