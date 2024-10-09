피싱이 난무했던 한 주간과 그러한 피싱이 여러분에게 의미하는 것
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...계속 읽기 »
2024-08-16
미국 선거 및 지정학적 분쟁부터 수천만 달러의 기업 수익 손실에 이르기까지 피싱은 계속해서 사이버 피해의 근본 원인이 되고 있습니다. 계속 보호를 받으려면 포괄적인 솔루션이 최선의 방법인 이유를 알아보세요. ...계속 읽기 »
2022-03-29
CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다...
2021-03-25
오늘, 최종 사용자 브라우저에서의 공격을 감지하는 데 이용할 수 있는 클라이언트측 보안 제품인 Page Shield를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다...
2021-03-23
이제 조직의 규모와 관계없이 원격 브라우저 격리를 이용해, 브라우저에서 발생하는 제로데이 공격과 맬웨어로부터 엔드포인트를 보호할 수 있게 됩니다...
2020-10-15
오늘 Cloudflare 브라우저 격리로 웹 브라우징을 안전하게 유지하기 위한 세 번째 접근 방식의 베타 버전을 공개하게 되어 매우 기쁩니다...