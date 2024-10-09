CVE-2022-1096: Cloudflare Zero Trust가 제로 데이 브라우저 취약성으로부터 보호를 제공하는 방법

2022-03-29

CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다 ...