Tim Obezuk

Cloudflare 보안에서 Zero Trust를 제공하는 방법
2022-06-24
Cloudflare의 보안 팀에서 Zero Trust 컨트롤을 구현한 방법...
2022-06-24
Cloudflare의 보안 팀에서 Zero Trust 컨트롤을 구현한 방법...
2022-06-24
이 블로그에서는 조직에서 현재 가상 데스크톱 인프라(VDI)로 보호되고 있는 내부 웹 애플리케이션 사용 사례에서 벗어나는 데 원격 브라우저 격리가 어떻게 도움을 주는지, Cloudflare에서 바라보는 관점을 제시합니다...
2022-03-29
CVE-2022-1096은 웹 브라우저에 영향을 미치는 제로 데이 취약성 중 하나입니다. Cloudflare Zero Trust는 브라우저에서 제로 데이 공격의 위험을 완화하고 패치했습니다...
2021-03-23
이제 조직의 규모와 관계없이 원격 브라우저 격리를 이용해, 브라우저에서 발생하는 제로데이 공격과 맬웨어로부터 엔드포인트를 보호할 수 있게 됩니다...
2020-10-15
오늘 Cloudflare 브라우저 격리로 웹 브라우징을 안전하게 유지하기 위한 세 번째 접근 방식의 베타 버전을 공개하게 되어 매우 기쁩니다...